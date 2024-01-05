https://uz.sputniknews.ru/20240105/uzbekistan-asilbek-xudayarov-naznacheniye-minzdrav-41933208.html

В Узбекистане назначили исполняющего обязанности министра здравоохранения

В Узбекистане назначили исполняющего обязанности министра здравоохранения

Назначение произведено соответствующим указом главы республики. При этом Асилбек Худаяров также сохранил должность первого заместителя заведующего Департаментом социального развития Администрации президента РУз.

2024-01-05T10:31+0500

2024-01-05T10:31+0500

2024-01-05T10:31+0500

общество

узбекистан

министерство здравоохранения узбекистана

назначение

амрилло иноятов

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ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Асилбек Анварович Худаяров назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения Узбекистана, сообщает пресс-служба Минздрава.Назначение произведено согласно соответствующему указу главы республики.Худаяров также сохранил должность первого заместителя заведующего Департаментом социального развития Администрации президента РУз.Напомним, что с конца декабря 2022 года должность министра здравоохранения республики занимал Амрилло Шодиевич Иноятов.

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