https://uz.sputniknews.ru/20240105/uzbekistan-asilbek-xudayarov-naznacheniye-minzdrav-41933208.html
В Узбекистане назначили исполняющего обязанности министра здравоохранения
В Узбекистане назначили исполняющего обязанности министра здравоохранения
Назначение произведено соответствующим указом главы республики. При этом Асилбек Худаяров также сохранил должность первого заместителя заведующего Департаментом социального развития Администрации президента РУз.
2024-01-05T10:31+0500
2024-01-05T10:31+0500
2024-01-05T10:31+0500
общество
узбекистан
министерство здравоохранения узбекистана
назначение
амрилло иноятов
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ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Асилбек Анварович Худаяров назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения Узбекистана, сообщает пресс-служба Минздрава.Назначение произведено согласно соответствующему указу главы республики.Худаяров также сохранил должность первого заместителя заведующего Департаментом социального развития Администрации президента РУз.Напомним, что с конца декабря 2022 года должность министра здравоохранения республики занимал Амрилло Шодиевич Иноятов.
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министр здравоохранение узбекистан указ глава республики назначение асилбек худаяров
министр здравоохранение узбекистан указ глава республики назначение асилбек худаяров
В Узбекистане назначили исполняющего обязанности министра здравоохранения
Назначение произведено соответствующим указом главы республики. При этом Асилбек Худаяров также сохранил должность первого заместителя заведующего Департаментом социального развития Администрации президента РУз.
ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik.
Асилбек Анварович Худаяров назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения Узбекистана, сообщает
пресс-служба Минздрава.
Назначение произведено согласно соответствующему указу главы республики.
Худаяров также сохранил должность первого заместителя заведующего Департаментом социального развития Администрации президента РУз.
Напомним, что с конца декабря 2022 года должность министра здравоохранения республики занимал Амрилло Шодиевич Иноятов.