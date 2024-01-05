https://uz.sputniknews.ru/20240105/uzbekistan-bilety-poyezd-podorojaniye-yanvar-2024-41934467.html
В Узбекистане подорожают железнодорожные билеты
В Узбекистане подорожают железнодорожные билеты
Новые цены на билеты установят в третьей декаде января. В числе причин — реформирование железнодорожной инфраструктуры, покрытие расходов на электроэнергию и топливо, а также обновление парка пассажирских вагонов
2024-01-05T13:36+0500
2024-01-05T13:36+0500
2024-01-05T13:36+0500
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ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. В Узбекистане с 20 января на 20% повысят стоимость билетов на высокоскоростные электропоезда "Афросиаб" "Шарк", "Насаф" и "Узбекистон", сообщает пресс-служба Узбекистон темир йуллари.Соответствующее решение приняла Межведомственная тарифная комиссия при Кабмине в целях реформирования железнодорожной инфраструктуры и покрытия расходов на электроэнергию и топливо, транспорт и логистику. В числе причин также обновление парка пассажирских вагонов, закупка новых электропоездов, содержание железнодорожных вокзалов в соответствии с требованиями времени.К примеру, стоимость билетов на высокоскоростные электропоезда "Афросиаб" составит по маршрутам:Ташкент — Бухара — ТашкентVIP 636 000 сумовБизнес 462 000 сумовЭконом 336 000 сумовТашкент — Карши — ТашкентVIP 534 000 сумовБизнес 390 000 сумовЭконом 282 000 сумовТашкент — Самарканд — ТашкентVIP 396 000 сумовБизнес 276 000 сумовЭконом 204 000 сумовНапомним, что ранее компания "Узбекистон темир йуллари" анонсировала скидки для молодежи в новогодние дни.
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узбекистан железнодорожные билеты подорожание новые цены причины
узбекистан железнодорожные билеты подорожание новые цены причины
В Узбекистане подорожают железнодорожные билеты
Новые цены на билеты установят в третьей декаде января. В числе причин — реформирование железнодорожной инфраструктуры, покрытие расходов на электроэнергию и топливо, а также обновление парка пассажирских вагонов.
ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik.
В Узбекистане с 20 января на 20% повысят стоимость билетов на высокоскоростные электропоезда "Афросиаб" "Шарк", "Насаф" и "Узбекистон", сообщает
пресс-служба Узбекистон темир йуллари.
Соответствующее решение приняла Межведомственная тарифная комиссия при Кабмине в целях реформирования железнодорожной инфраструктуры и покрытия расходов на электроэнергию и топливо, транспорт и логистику. В числе причин также обновление парка пассажирских вагонов, закупка новых электропоездов, содержание железнодорожных вокзалов в соответствии с требованиями времени.
К примеру, стоимость билетов на высокоскоростные электропоезда "Афросиаб" составит по маршрутам:
Ташкент — Бухара — Ташкент
Ташкент — Карши — Ташкент
Ташкент — Самарканд — Ташкент
Напомним, что ранее компания "Узбекистон темир йуллари" анонсировала скидки для молодежи в новогодние дни.