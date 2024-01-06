https://uz.sputniknews.ru/20240106/fextovalschiki-uzbekistan-mirovoy-reyting-41940403.html

Фехтовальщики Узбекистана лидируют в мировом рейтинге — имена

Фехтовальщики Узбекистана лидируют в мировом рейтинге — имена

Обновленный рейтинг спортсменов по возрастным категориям опубликовала Международная федерация фехтования

2024-01-06T13:54+0500

2024-01-06T13:54+0500

2024-01-06T13:54+0500

спорт

узбекистан

фехтование

рейтинг

спортсмен

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ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Международная федерация фехтования объявила обновленный рейтинг спортсменов по возрастным категориям на январь 2024 года — большинство членов молодежной сборной Узбекистана занимают лидирующие позиции, сообщает НОК. Рейтинг по шпаге и сабле возглавили Дильназ Мурзатаева и Фернанда Эррера. В командной программе парни-саблисты заняли первое место, а девушки – второе. Женская сборная по шпаге расположилась на третьем месте. Имена узбекских фехтовальщиков, которые вошли в первую десятку по итогам личного рейтинга:шпага, девушки:1. Дильназ Мурзатаева (Узбекистан) – 131.5 9. Шахзода Эгамбердиева (Узбекистан) – 62парни:1. Мухаммад Ёсин (Египет) – 189.2506. Мейирхан Тимуров (Узбекистан) – 49сабля, девушки:1. Фернанда Эррера (Узбекистан) – 1666. Гулистан Пердибаева (Узбекистан) – 967. Аякуз Жумамуратова (Узбекистан) – 91парни:1. Дари Лукашенко (Украина) – 1293. Исломбек Абдазов (Узбекистан) – 119.54. Азизбек Даулетназаров (Узбекистан) – 116.250.

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