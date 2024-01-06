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Фехтовальщики Узбекистана лидируют в мировом рейтинге — имена
Фехтовальщики Узбекистана лидируют в мировом рейтинге — имена
Обновленный рейтинг спортсменов по возрастным категориям опубликовала Международная федерация фехтования
2024-01-06T13:54+0500
2024-01-06T13:54+0500
спорт
узбекистан
фехтование
рейтинг
спортсмен
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ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Международная федерация фехтования объявила обновленный рейтинг спортсменов по возрастным категориям на январь 2024 года — большинство членов молодежной сборной Узбекистана занимают лидирующие позиции, сообщает НОК. Рейтинг по шпаге и сабле возглавили Дильназ Мурзатаева и Фернанда Эррера. В командной программе парни-саблисты заняли первое место, а девушки – второе. Женская сборная по шпаге расположилась на третьем месте. Имена узбекских фехтовальщиков, которые вошли в первую десятку по итогам личного рейтинга:шпага, девушки:1. Дильназ Мурзатаева (Узбекистан) – 131.5 9. Шахзода Эгамбердиева (Узбекистан) – 62парни:1. Мухаммад Ёсин (Египет) – 189.2506. Мейирхан Тимуров (Узбекистан) – 49сабля, девушки:1. Фернанда Эррера (Узбекистан) – 1666. Гулистан Пердибаева (Узбекистан) – 967. Аякуз Жумамуратова (Узбекистан) – 91парни:1. Дари Лукашенко (Украина) – 1293. Исломбек Абдазов (Узбекистан) – 119.54. Азизбек Даулетназаров (Узбекистан) – 116.250.
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фехтовальщики узбекистан мировой рейтинг имена спортсмены возрастные категории международная федерация фехтования
фехтовальщики узбекистан мировой рейтинг имена спортсмены возрастные категории международная федерация фехтования

Фехтовальщики Узбекистана лидируют в мировом рейтинге — имена

13:54 06.01.2024
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаЖенская сборная Узбекистана - чемпион XIX Азиатских игр в фехтовании на саблях. Архивное фото
Женская сборная Узбекистана - чемпион XIX Азиатских игр в фехтовании на саблях. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.01.2024
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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Обновленный рейтинг спортсменов по возрастным категориям опубликовала Международная федерация фехтования.
ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Международная федерация фехтования объявила обновленный рейтинг спортсменов по возрастным категориям на январь 2024 года — большинство членов молодежной сборной Узбекистана занимают лидирующие позиции, сообщает НОК.
Рейтинг по шпаге и сабле возглавили Дильназ Мурзатаева и Фернанда Эррера.
© НОКДвое представителей сборной Узбекистана по фехтованию лидируют в мировом рейтинге
Двое представителей сборной Узбекистана по фехтованию лидируют в мировом рейтинге - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.01.2024
Двое представителей сборной Узбекистана по фехтованию лидируют в мировом рейтинге
© НОК
В командной программе парни-саблисты заняли первое место, а девушки – второе.
Женская сборная по шпаге расположилась на третьем месте.
Имена узбекских фехтовальщиков, которые вошли в первую десятку по итогам личного рейтинга:
шпага, девушки:
1. Дильназ Мурзатаева (Узбекистан) – 131.5
9. Шахзода Эгамбердиева (Узбекистан) – 62
парни:
1. Мухаммад Ёсин (Египет) – 189.250
6. Мейирхан Тимуров (Узбекистан) – 49
сабля, девушки:
1. Фернанда Эррера (Узбекистан) – 166
6. Гулистан Пердибаева (Узбекистан) – 96
7. Аякуз Жумамуратова (Узбекистан) – 91
парни:
1. Дари Лукашенко (Украина) – 129
3. Исломбек Абдазов (Узбекистан) – 119.5
4. Азизбек Даулетназаров (Узбекистан) – 116.250.
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