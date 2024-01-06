https://uz.sputniknews.ru/20240106/mchs-uzbekistan-sezon-ozeleneniye-dno-aralskoye-morye-41942372.html

МЧС РУз начинает сезон по озеленению осушенного дна Аральского моря

МЧС РУз начинает сезон по озеленению осушенного дна Аральского моря

Главная задача озеленения — смягчить последствия экологической катастрофы, вызванной высыханием Арала

2024-01-06T16:47+0500

2024-01-06T16:47+0500

2024-01-06T16:47+0500

узбекистан

мчс

мчс узбекистана

аральское море

озеленение

экология

катастрофа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0f/33962723_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_fba37f8e79ee001b1bd4a474288d21dc.jpg

ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. На днях МЧС Узбекистана возобновляет посевной сезон, сообщили в министерстве. На протяжении последних недель сотрудники Главного управления инженерной защиты и строительно-восстановительных работ МЧС занимаются заготовкой семян саксаула, которые будут посеяны при помощи авиации.В предыдущие годы МЧС и Агентство по лесному хозяйству создали на территории осушенного дна огромные лесные массивы из пустынных растений.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мчс узбекистан сезон озеленение осушенное дно аральское море смягчение последствия экологическая катастрофа высыхание арал