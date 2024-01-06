Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240106/mchs-uzbekistan-sezon-ozeleneniye-dno-aralskoye-morye-41942372.html
МЧС РУз начинает сезон по озеленению осушенного дна Аральского моря
МЧС РУз начинает сезон по озеленению осушенного дна Аральского моря
Главная задача озеленения — смягчить последствия экологической катастрофы, вызванной высыханием Арала
2024-01-06T16:47+0500
2024-01-06T16:47+0500
узбекистан
мчс
мчс узбекистана
аральское море
озеленение
экология
катастрофа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0f/33962723_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_fba37f8e79ee001b1bd4a474288d21dc.jpg
ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. На днях МЧС Узбекистана возобновляет посевной сезон, сообщили в министерстве. На протяжении последних недель сотрудники Главного управления инженерной защиты и строительно-восстановительных работ МЧС занимаются заготовкой семян саксаула, которые будут посеяны при помощи авиации.В предыдущие годы МЧС и Агентство по лесному хозяйству создали на территории осушенного дна огромные лесные массивы из пустынных растений.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0f/33962723_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_9d19d246301f4a1d7fc166576d6f478f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мчс узбекистан сезон озеленение осушенное дно аральское море смягчение последствия экологическая катастрофа высыхание арал
мчс узбекистан сезон озеленение осушенное дно аральское море смягчение последствия экологическая катастрофа высыхание арал

МЧС РУз начинает сезон по озеленению осушенного дна Аральского моря

16:47 06.01.2024
© архив Зиновия НовицкогоНа дне Аральского моря завершили озеленение более 100 тыс. га земли. Архивное фото
На дне Аральского моря завершили озеленение более 100 тыс. га земли. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.01.2024
© архив Зиновия Новицкого
Подписаться
Главная задача озеленения — смягчить последствия экологической катастрофы, вызванной высыханием Арала.
ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. На днях МЧС Узбекистана возобновляет посевной сезон, сообщили в министерстве.
На протяжении последних недель сотрудники Главного управления инженерной защиты и строительно-восстановительных работ МЧС занимаются заготовкой семян саксаула, которые будут посеяны при помощи авиации.
© Пресс-служба МЧС УзбекистанаМЧС РУз начинает сезон по озеленению осушенного дна Аральского моря
МЧС РУз начинает сезон по озеленению осушенного дна Аральского моря - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.01.2024
МЧС РУз начинает сезон по озеленению осушенного дна Аральского моря
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
"По поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в 2018 году стартовала масштабная государственная программа по созданию лесных насаждений на дне высохшего Аральского моря. Цель данной инициативы - смягчить последствия экологической катастрофы, вызванной высыханием водоема", - говорится в сообщении.
В предыдущие годы МЧС и Агентство по лесному хозяйству создали на территории осушенного дна огромные лесные массивы из пустынных растений.
© архив Зиновия НовицкогоНа дне Аральского моря завершили озеленение более 100 тыс. га земли. Архивное фото
На дне Аральского моря завершили озеленение более 100 тыс. га земли - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.01.2024
На дне Аральского моря завершили озеленение более 100 тыс. га земли. Архивное фото
© архив Зиновия Новицкого
© архив Зиновия НовицкогоНа дне Аральского моря завершили озеленение более 100 тыс. га земли. Архивное фото
На дне Аральского моря завершили озеленение более 100 тыс. га земли - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.01.2024
На дне Аральского моря завершили озеленение более 100 тыс. га земли. Архивное фото
© архив Зиновия Новицкого
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0