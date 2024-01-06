МЧС РУз начинает сезон по озеленению осушенного дна Аральского моря
© архив Зиновия НовицкогоНа дне Аральского моря завершили озеленение более 100 тыс. га земли. Архивное фото
© архив Зиновия Новицкого
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Главная задача озеленения — смягчить последствия экологической катастрофы, вызванной высыханием Арала.
ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. На днях МЧС Узбекистана возобновляет посевной сезон, сообщили в министерстве.
На протяжении последних недель сотрудники Главного управления инженерной защиты и строительно-восстановительных работ МЧС занимаются заготовкой семян саксаула, которые будут посеяны при помощи авиации.
МЧС РУз начинает сезон по озеленению осушенного дна Аральского моря
"По поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в 2018 году стартовала масштабная государственная программа по созданию лесных насаждений на дне высохшего Аральского моря. Цель данной инициативы - смягчить последствия экологической катастрофы, вызванной высыханием водоема", - говорится в сообщении.
В предыдущие годы МЧС и Агентство по лесному хозяйству создали на территории осушенного дна огромные лесные массивы из пустынных растений.
© архив Зиновия НовицкогоНа дне Аральского моря завершили озеленение более 100 тыс. га земли. Архивное фото
На дне Аральского моря завершили озеленение более 100 тыс. га земли. Архивное фото
© архив Зиновия Новицкого
© архив Зиновия НовицкогоНа дне Аральского моря завершили озеленение более 100 тыс. га земли. Архивное фото
На дне Аральского моря завершили озеленение более 100 тыс. га земли. Архивное фото
© архив Зиновия Новицкого