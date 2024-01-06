https://uz.sputniknews.ru/20240106/rayon-tashkent-otklyucheniye-gaz-41940135.html

В одном из районов Ташкента не будет газа

В одном из районов Ташкента не будет газа

Причина — запланированные ремонтные работы.

2024-01-06T12:45+0500

2024-01-06T12:45+0500

2024-01-06T12:49+0500

ташкент

газ

природный газ

яшнабадский район

махалля

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ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. В двух махаллях Яшнабадского района отключили газ, сообщает Худудгазтаъминот.Так, 6 января с 11.00 до 18.00 газа временно не будет в махаллях "Алимкент" и "Яшнабад", а это 3 933 дома и 12 оптовых потребителей.Его подачу восстановят ​​после завершения ремонтных работ, уточнили в сообщении.

ташкент

яшнабадский район

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яшнабадский район ташкент отключение газа причина ремонтные работы