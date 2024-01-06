https://uz.sputniknews.ru/20240106/rayon-tashkent-otklyucheniye-gaz-41940135.html
В одном из районов Ташкента не будет газа
В одном из районов Ташкента не будет газа
Причина — запланированные ремонтные работы.
2024-01-06T12:45+0500
2024-01-06T12:45+0500
2024-01-06T12:49+0500
ташкент
газ
природный газ
яшнабадский район
махалля
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ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. В двух махаллях Яшнабадского района отключили газ, сообщает Худудгазтаъминот.Так, 6 января с 11.00 до 18.00 газа временно не будет в махаллях "Алимкент" и "Яшнабад", а это 3 933 дома и 12 оптовых потребителей.Его подачу восстановят после завершения ремонтных работ, уточнили в сообщении.
ташкент
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яшнабадский район ташкент отключение газа причина ремонтные работы
яшнабадский район ташкент отключение газа причина ремонтные работы
В одном из районов Ташкента не будет газа
12:45 06.01.2024 (обновлено: 12:49 06.01.2024)
Причина — запланированные ремонтные работы.
ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik.
В двух махаллях Яшнабадского района отключили газ, сообщает Худудгазтаъминот
.
Так, 6 января с 11.00 до 18.00 газа временно не будет в махаллях "Алимкент" и "Яшнабад", а это 3 933 дома и 12 оптовых потребителей.
Его подачу восстановят после завершения ремонтных работ, уточнили в сообщении.