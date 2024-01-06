https://uz.sputniknews.ru/20240106/uzbekistan-kazaxstan-sozdaniye-sentr-promyshlennaya-kooperatsiya-41941104.html

Узбекистан и Казахстан ускорят создание и запуск центра промышленной кооперации

Узбекистан и Казахстан ускорят создание и запуск центра промышленной кооперации

Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и министр торговли и интеграции Казахстана обсудили развитие двусторонних многоплановых отношений

2024-01-06T15:54+0500

2024-01-06T15:54+0500

2024-01-06T15:54+0500

узбекистан

инвестиции

казахстан

встреча

министр

лазиз кудратов

технопарк

ташкент

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ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Узбекистан и Казахстан ускорят создание и запуск Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия", сообщает МИПТ РУз. Договоренность достигнута по итогам встречи министра инвестиций, промышленности и торговли Лазиза Кудратова с министром торговли и интеграции Казахстана Арманом Шаккалиевым.Стороны также выразили готовность поддержать деятельность совместной внешнеторговой компании UzKazTrade, которая будет включать в себя торговую онлайн-платформу для реализации широкого ассортимента товаров на рынках обоих государств.Кроме того, министры обсудили исполнение "Дорожной карты" по реализации инвестиционных соглашений и торговых контрактов, подписанных в рамках визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан, актуальные вопросы реализации текущих проектов и перспективы дальнейшего развития торгово-экономических отношений и промышленной кооперации между двумя странами.Отмечен рост объемов взаимной торговли. Вместе с тем, подчеркнули наличие незадействованных возможностей, стороны согласовали ряд мер по доведению объемов торговли до 10 млрд долларов в ближайшие годы.Делегация Казахстана также ознакомилась с производимой продукцией и технологическим потенциалом Технопарка г. Ташкента, который в настоящее время объединяет около 20 проектов, ориентированных на создание высокотехнологичных, конкурентоспособных, экспортоориентированных и импортозамещающих производств.

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