Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240106/uzbekistan-kazaxstan-sozdaniye-sentr-promyshlennaya-kooperatsiya-41941104.html
Узбекистан и Казахстан ускорят создание и запуск центра промышленной кооперации
Узбекистан и Казахстан ускорят создание и запуск центра промышленной кооперации
Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и министр торговли и интеграции Казахстана обсудили развитие двусторонних многоплановых отношений
2024-01-06T15:54+0500
2024-01-06T15:54+0500
узбекистан
инвестиции
казахстан
встреча
министр
лазиз кудратов
технопарк
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/06/41941287_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b5a804f5fcf4cd3c3b5279ab1783caef.jpg
ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Узбекистан и Казахстан ускорят создание и запуск Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия", сообщает МИПТ РУз. Договоренность достигнута по итогам встречи министра инвестиций, промышленности и торговли Лазиза Кудратова с министром торговли и интеграции Казахстана Арманом Шаккалиевым.Стороны также выразили готовность поддержать деятельность совместной внешнеторговой компании UzKazTrade, которая будет включать в себя торговую онлайн-платформу для реализации широкого ассортимента товаров на рынках обоих государств.Кроме того, министры обсудили исполнение "Дорожной карты" по реализации инвестиционных соглашений и торговых контрактов, подписанных в рамках визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан, актуальные вопросы реализации текущих проектов и перспективы дальнейшего развития торгово-экономических отношений и промышленной кооперации между двумя странами.Отмечен рост объемов взаимной торговли. Вместе с тем, подчеркнули наличие незадействованных возможностей, стороны согласовали ряд мер по доведению объемов торговли до 10 млрд долларов в ближайшие годы.Делегация Казахстана также ознакомилась с производимой продукцией и технологическим потенциалом Технопарка г. Ташкента, который в настоящее время объединяет около 20 проектов, ориентированных на создание высокотехнологичных, конкурентоспособных, экспортоориентированных и импортозамещающих производств.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/06/41941287_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4d306663248e0ba365fe0028ffc1f375.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан казахстан создание запуск центр промышленная кооперация министр инвестиций промышленности торговли сотрудничество
узбекистан казахстан создание запуск центр промышленная кооперация министр инвестиций промышленности торговли сотрудничество

Узбекистан и Казахстан ускорят создание и запуск центра промышленной кооперации

15:54 06.01.2024
© МИПТ РУзЛазиз Кудратов провел встречу с министром торговли и интеграции Казахстана Арманом Шаккалиевым
Лазиз Кудратов провел встречу с министром торговли и интеграции Казахстана Арманом Шаккалиевым - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.01.2024
© МИПТ РУз
Подписаться
Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и министр торговли и интеграции Казахстана обсудили развитие двусторонних многоплановых отношений.
ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Узбекистан и Казахстан ускорят создание и запуск Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия", сообщает МИПТ РУз.
Договоренность достигнута по итогам встречи министра инвестиций, промышленности и торговли Лазиза Кудратова с министром торговли и интеграции Казахстана Арманом Шаккалиевым.
© МИПТ РУзЛазиз Кудратов провел встречу с министром торговли и интеграции Казахстана Арманом Шаккалиевым
Лазиз Кудратов провел встрчу с министром торговли и интеграции Казахстана Арманом Шаккалиевым - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.01.2024
Лазиз Кудратов провел встречу с министром торговли и интеграции Казахстана Арманом Шаккалиевым
© МИПТ РУз
© МИПТ РУзЛазиз Кудратов провел встречу с министром торговли и интеграции Казахстана Арманом Шаккалиевым
Лазиз Кудратов провел встрчу с министром торговли и интеграции Казахстана Арманом Шаккалиевым - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.01.2024
Лазиз Кудратов провел встречу с министром торговли и интеграции Казахстана Арманом Шаккалиевым
© МИПТ РУз
Стороны также выразили готовность поддержать деятельность совместной внешнеторговой компании UzKazTrade, которая будет включать в себя торговую онлайн-платформу для реализации широкого ассортимента товаров на рынках обоих государств.
Кроме того, министры обсудили исполнение "Дорожной карты" по реализации инвестиционных соглашений и торговых контрактов, подписанных в рамках визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан, актуальные вопросы реализации текущих проектов и перспективы дальнейшего развития торгово-экономических отношений и промышленной кооперации между двумя странами.
Отмечен рост объемов взаимной торговли.

"За последние 6 лет товарооборот вырос почти в 2,5 раза с 1,9 млрд долларов в 2016 году до более чем 4,6 млрд долларов в 2023 году", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, подчеркнули наличие незадействованных возможностей, стороны согласовали ряд мер по доведению объемов торговли до 10 млрд долларов в ближайшие годы.
Делегация Казахстана также ознакомилась с производимой продукцией и технологическим потенциалом Технопарка г. Ташкента, который в настоящее время объединяет около 20 проектов, ориентированных на создание высокотехнологичных, конкурентоспособных, экспортоориентированных и импортозамещающих производств.
© МИПТ РУзЛазиз Кудратов провел встречу с министром торговли и интеграции Казахстана Арманом Шаккалиевым
Лазиз Кудратов провел встрчу с министром торговли и интеграции Казахстана Арманом Шаккалиевым - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.01.2024
Лазиз Кудратов провел встречу с министром торговли и интеграции Казахстана Арманом Шаккалиевым
© МИПТ РУз
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0