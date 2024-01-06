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https://uz.sputniknews.ru/20240106/uzbekistan-kitay-zavod-pererabotka-kokon-41938698.html
В Узбекистане планируют построить завод по переработке коконов
В Узбекистане планируют построить завод по переработке коконов
С целью развития шелковой отрасли и создания новых рабочих мест в сферу привлекают новых инвесторов, в том числе из Китая
2024-01-06T10:48+0500
2024-01-06T10:48+0500
узбекистан
китай
сотрудничество
минсельхоз узбекистана
встреча
инвестиции
экономика
завод
шелк
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ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. В Узбекистане могут построить завод по переработке коконов, сообщает Минсельхоз.Этот и другие вопросы инвестиционного сотрудничества обсудили председатель Комитета по развитию шелковой и шерстяной промышленности Икболжон Эргашев и представитель одной из китайских компаний-инвесторов Лю Кингхуни.Стороны также рассмотрели детали проекта. В частности отметили, что в результате его реализации будет создано 600 новых рабочих мест.
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узбекистан китай строительство завод переработка коконы шелковая отрасль создание новые рабочие места инвесторы
узбекистан китай строительство завод переработка коконы шелковая отрасль создание новые рабочие места инвесторы

В Узбекистане планируют построить завод по переработке коконов

10:48 06.01.2024
© Foto : Хокимият Наманганской областиКоконы. Иллюстративное фото
Коконы. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.01.2024
© Foto : Хокимият Наманганской области
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С целью развития шелковой отрасли и создания новых рабочих мест в сферу привлекают новых инвесторов, в том числе из Китая.
ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. В Узбекистане могут построить завод по переработке коконов, сообщает Минсельхоз.
Этот и другие вопросы инвестиционного сотрудничества обсудили председатель Комитета по развитию шелковой и шерстяной промышленности Икболжон Эргашев и представитель одной из китайских компаний-инвесторов Лю Кингхуни.
© Минсельхоз РУзПредставители Минсельхоза РУз и одной из китайских компаний обсудили вопросы инвестиционного сотрудничества
Представители Минсельхоза РУз и одной из китайских компаний обсудили вопросы инвестиционного сотрудничества - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.01.2024
Представители Минсельхоза РУз и одной из китайских компаний обсудили вопросы инвестиционного сотрудничества
© Минсельхоз РУз
Стороны также рассмотрели детали проекта. В частности отметили, что в результате его реализации будет создано 600 новых рабочих мест.
© Минсельхоз РУзПредставители Минсельхоза РУз и одной из китайских компаний обсудили вопросы инвестиционного сотрудничества
Представители Минсельхоза РУз и одной из китайских компаний обсудили вопросы инвестиционного сотрудничества - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.01.2024
Представители Минсельхоза РУз и одной из китайских компаний обсудили вопросы инвестиционного сотрудничества
© Минсельхоз РУз
© Минсельхоз РУзПредставители Минсельхоза РУз и одной из китайских компаний обсудили вопросы инвестиционного сотрудничества
Представители Минсельхоза РУз и одной из китайских компаний обсудили вопросы инвестиционного сотрудничества - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.01.2024
Представители Минсельхоза РУз и одной из китайских компаний обсудили вопросы инвестиционного сотрудничества
© Минсельхоз РУз
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