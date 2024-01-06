https://uz.sputniknews.ru/20240106/uzbekistan-kitay-zavod-pererabotka-kokon-41938698.html

В Узбекистане планируют построить завод по переработке коконов

В Узбекистане планируют построить завод по переработке коконов

С целью развития шелковой отрасли и создания новых рабочих мест в сферу привлекают новых инвесторов, в том числе из Китая

2024-01-06T10:48+0500

2024-01-06T10:48+0500

2024-01-06T10:48+0500

узбекистан

китай

сотрудничество

минсельхоз узбекистана

встреча

инвестиции

экономика

завод

шелк

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ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. В Узбекистане могут построить завод по переработке коконов, сообщает Минсельхоз.Этот и другие вопросы инвестиционного сотрудничества обсудили председатель Комитета по развитию шелковой и шерстяной промышленности Икболжон Эргашев и представитель одной из китайских компаний-инвесторов Лю Кингхуни.Стороны также рассмотрели детали проекта. В частности отметили, что в результате его реализации будет создано 600 новых рабочих мест.

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