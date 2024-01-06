В Узбекистане планируют построить завод по переработке коконов
© Foto : Хокимият Наманганской области
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С целью развития шелковой отрасли и создания новых рабочих мест в сферу привлекают новых инвесторов, в том числе из Китая.
ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. В Узбекистане могут построить завод по переработке коконов, сообщает Минсельхоз.
Этот и другие вопросы инвестиционного сотрудничества обсудили председатель Комитета по развитию шелковой и шерстяной промышленности Икболжон Эргашев и представитель одной из китайских компаний-инвесторов Лю Кингхуни.
© Минсельхоз РУзПредставители Минсельхоза РУз и одной из китайских компаний обсудили вопросы инвестиционного сотрудничества
Представители Минсельхоза РУз и одной из китайских компаний обсудили вопросы инвестиционного сотрудничества
Стороны также рассмотрели детали проекта. В частности отметили, что в результате его реализации будет создано 600 новых рабочих мест.
© Минсельхоз РУзПредставители Минсельхоза РУз и одной из китайских компаний обсудили вопросы инвестиционного сотрудничества
Представители Минсельхоза РУз и одной из китайских компаний обсудили вопросы инвестиционного сотрудничества
© Минсельхоз РУзПредставители Минсельхоза РУз и одной из китайских компаний обсудили вопросы инвестиционного сотрудничества
Представители Минсельхоза РУз и одной из китайских компаний обсудили вопросы инвестиционного сотрудничества