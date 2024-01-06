https://uz.sputniknews.ru/20240106/uzbekistan-presecheniye-oborot-silnodeystvuyuschiye-preparaty-41944247.html
В Узбекистане пресекли незаконный оборот сильнодействующих препаратов
В Узбекистане пресекли незаконный оборот сильнодействующих препаратов
Незаконные лекарственные средства были изъяты в ходе рейдов в Ташкенте, Фергане и Андижане
2024-01-06T18:15+0500
2024-01-06T18:15+0500
2024-01-06T18:22+0500
ташкент
прокуратура
фергана
андижан
уголовное дело
лекарства
документы
аптека
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/17/19381349_0:178:3071:1905_1920x0_80_0_0_45811b8e99c8ccebaa1bc0d4bf0f9a90.jpg
ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. В Узбекистане пресекли оборот сильнодействующих препаратов, сообщает Департамент при Генпрокуратуре РУз.В ходе контрольных проверок аптек в Ташкенте сотрудники департамента изъяли в качестве вещественных доказательств 12 тыс. 860 штук сильнодействующих лекарственных препаратов, не имеющих соответствующих документов.В ходе аналогичного рейда в Фергане изъяли 80 штук психотропных веществ, когда нарушители попытались их продать.Между тем, в Андижане при проверке салона автомобиля обнаружили 50 штук "аптечных наркотиков" для дальнейшего сбыта.По данным фактам возбуждены уголовные дела, ведется следствие.
ташкент
фергана
андижан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/17/19381349_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_914656ccdfd89a00c68c83e9cf54e2d5.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан пресечение оборот сильнодействующие препараты лекарственные средства изъятие рейд ташкент фергана андижан
узбекистан пресечение оборот сильнодействующие препараты лекарственные средства изъятие рейд ташкент фергана андижан
В Узбекистане пресекли незаконный оборот сильнодействующих препаратов
18:15 06.01.2024 (обновлено: 18:22 06.01.2024)
Незаконные лекарственные средства были изъяты в ходе рейдов в Ташкенте, Фергане и Андижане.
ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik.
В Узбекистане пресекли оборот сильнодействующих препаратов, сообщает Департамент
при Генпрокуратуре РУз.
В ходе контрольных проверок аптек в Ташкенте сотрудники департамента изъяли в качестве вещественных доказательств 12 тыс. 860 штук сильнодействующих лекарственных препаратов, не имеющих соответствующих документов.
В ходе аналогичного рейда в Фергане изъяли 80 штук психотропных веществ, когда нарушители попытались их продать.
Между тем, в Андижане при проверке салона автомобиля обнаружили 50 штук "аптечных наркотиков" для дальнейшего сбыта.
По данным фактам возбуждены уголовные дела, ведется следствие.