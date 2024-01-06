https://uz.sputniknews.ru/20240106/uzbekistan-presecheniye-oborot-silnodeystvuyuschiye-preparaty-41944247.html

В Узбекистане пресекли незаконный оборот сильнодействующих препаратов

В Узбекистане пресекли незаконный оборот сильнодействующих препаратов

Незаконные лекарственные средства были изъяты в ходе рейдов в Ташкенте, Фергане и Андижане

2024-01-06T18:15+0500

2024-01-06T18:15+0500

2024-01-06T18:22+0500

ташкент

прокуратура

фергана

андижан

уголовное дело

лекарства

документы

аптека

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ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. В Узбекистане пресекли оборот сильнодействующих препаратов, сообщает Департамент при Генпрокуратуре РУз.В ходе контрольных проверок аптек в Ташкенте сотрудники департамента изъяли в качестве вещественных доказательств 12 тыс. 860 штук сильнодействующих лекарственных препаратов, не имеющих соответствующих документов.В ходе аналогичного рейда в Фергане изъяли 80 штук психотропных веществ, когда нарушители попытались их продать.Между тем, в Андижане при проверке салона автомобиля обнаружили 50 штук "аптечных наркотиков" для дальнейшего сбыта.По данным фактам возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

ташкент

фергана

андижан

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