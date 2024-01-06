https://uz.sputniknews.ru/20240106/uzbekistan-zemletryaseniye-namanganskaya-oblast-41937712.html
В Узбекистане произошло землетрясение — где эпицентр
В Узбекистане произошло землетрясение — где эпицентр
Эпицентр подземных толчков находился в Наманганской области
2024-01-06T09:26+0500
2024-01-06T09:26+0500
2024-01-06T09:30+0500
узбекистан
узбекистан
наманганская область
землетрясение
эпицентр
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ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. В Узбекистане в пятницу вечером произошло землетрясение с эпицентром в Наманганской области, сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.Магнитуда составила 3,5. Расстояние от эпицентра до Ташкента 218 км в юго-восточном направлении.Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
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узбекистан землетрясение эпицентр подземные толчки наманганская область
узбекистан землетрясение эпицентр подземные толчки наманганская область
В Узбекистане произошло землетрясение — где эпицентр
09:26 06.01.2024 (обновлено: 09:30 06.01.2024)
Эпицентр подземных толчков находился в Чартакском районе Наманганской области.
ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik.
В Узбекистане в пятницу вечером произошло землетрясение с эпицентром в Наманганской области, сообщает Республиканский центр
сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Магнитуда составила 3,5. Расстояние от эпицентра до Ташкента 218 км в юго-восточном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
Чартакский район: 2-3 балла, 2 км
Уйчинский район: 2 балла, 13 км
Янгикурганский район: 2 балла, 20 км
Касансайский район: 2 балла, 23 км.