https://uz.sputniknews.ru/20240106/uzbekistan-zemletryaseniye-namanganskaya-oblast-41937712.html

В Узбекистане произошло землетрясение — где эпицентр

В Узбекистане произошло землетрясение — где эпицентр

Эпицентр подземных толчков находился в Наманганской области

2024-01-06T09:26+0500

2024-01-06T09:26+0500

2024-01-06T09:30+0500

узбекистан

узбекистан

наманганская область

землетрясение

эпицентр

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ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. В Узбекистане в пятницу вечером произошло землетрясение с эпицентром в Наманганской области, сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.Магнитуда составила 3,5. Расстояние от эпицентра до Ташкента 218 км в юго-восточном направлении.Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

узбекистан

наманганская область

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