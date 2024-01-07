Как защититься от мошенников в соцсетях: лайфхаки от эксперта
© Depositphotos.com / PressmasterРуки на клавиатуре
© Depositphotos.com / Pressmaster
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Чтобы защититься от злоумышленников в Интернете, нужно выполнять несколько важных рекомендаций.
Чтобы уберечься от злоумышленников, лучше держать профили в социальных сетях закрытыми и не делиться в Интернете большим количеством личных данных. К примеру, не стоит указывать свою настоящую дату рождения, это поможет защитить личные данные и усложнит жизнь мошенникам. Такие советы в интервью РИА Новости дал руководитель российского исследовательского центра "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов.
"Если мы говорим о цифровой приватности и о защите от злоумышленников, то ключевое правило - не упрощать жизнь мошенникам и недоброжелателям. Для этого стоит обратить внимание на несколько аспектов цифровой защиты. ... Профили в социальных сетях лучше делать закрытыми и добавлять в друзья только тех, с кем знакомы. Не делитесь большим количеством личных данных без необходимости. Например, можно указать дату рождения, близкую к реальной, и оставлять пустыми поля для дополнительной информации, если их заполнение необязательно", - объяснил он.
Кроме того, для каждого аккаунта лучше завести отдельный пароль и периодически его менять. Комбинации должны состоять минимум из 12 знаков (букв разного регистра, специальных символов, цифр) и не включать в себя личные данные (например имя, фамилию, кличку питомца, адрес). Еще один дополнительный способ обезопасить аккаунты и личные данные - двухфакторная аутентификация в тех сервисах, которые это позволяют.
"Обращайте внимание, какие доступы запрашивают установленные приложения, и не выдавайте те, что не нужны им для работы. Если условный "фонарик" просит доступ к контактам - это повод насторожиться. В целом, перед тем как устанавливать приложение, мы рекомендуем изучить условия его использования, а именно - политики конфиденциальности, в них будет указано, какие данные собирает разработчик, как их хранит и обрабатывает", - добавил Галов.
Эксперт отметил, что сами по себе cookie-файлы не угрожают безопасности, но злоумышленники, заразив устройство и получив к ним доступ, могут использовать их в своих целях. Поэтому рекомендуется не сохранять cookie на подозрительных сайтах или тогда, когда в этом нет необходимости.
Также стоит в целом обращать внимание на то, какие данные и куда публикуются, и не хранить свои конфиденциальные сведения в незащищенном виде на смартфоне, в переписках в социальных сетях и мессенджерах, лучшая альтернатива - специальные приложения или защищенные паролем папки.
Если же случилось так, что данные от какого-либо аккаунта все же утекли, важно как можно быстрее сменить пароль от учетной записи.