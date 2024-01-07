https://uz.sputniknews.ru/20240107/kak-zaschititsya-ot-moshennikov-v-sotssetyax-layfxaki-ot-eksperta-41947719.html

Как защититься от мошенников в соцсетях: лайфхаки от эксперта

Как защититься от мошенников в соцсетях: лайфхаки от эксперта

Чтобы защититься от злоумышленников в Интернете, нужно выполнять несколько важных рекомендаций.

2024-01-07T22:01+0500

2024-01-07T22:01+0500

2024-01-07T22:01+0500

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Чтобы уберечься от злоумышленников, лучше держать профили в социальных сетях закрытыми и не делиться в Интернете большим количеством личных данных. К примеру, не стоит указывать свою настоящую дату рождения, это поможет защитить личные данные и усложнит жизнь мошенникам. Такие советы в интервью РИА Новости дал руководитель российского исследовательского центра "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов. Кроме того, для каждого аккаунта лучше завести отдельный пароль и периодически его менять. Комбинации должны состоять минимум из 12 знаков (букв разного регистра, специальных символов, цифр) и не включать в себя личные данные (например имя, фамилию, кличку питомца, адрес). Еще один дополнительный способ обезопасить аккаунты и личные данные - двухфакторная аутентификация в тех сервисах, которые это позволяют. Эксперт отметил, что сами по себе cookie-файлы не угрожают безопасности, но злоумышленники, заразив устройство и получив к ним доступ, могут использовать их в своих целях. Поэтому рекомендуется не сохранять cookie на подозрительных сайтах или тогда, когда в этом нет необходимости. Также стоит в целом обращать внимание на то, какие данные и куда публикуются, и не хранить свои конфиденциальные сведения в незащищенном виде на смартфоне, в переписках в социальных сетях и мессенджерах, лучшая альтернатива - специальные приложения или защищенные паролем папки. Если же случилось так, что данные от какого-либо аккаунта все же утекли, важно как можно быстрее сменить пароль от учетной записи.

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