https://uz.sputniknews.ru/20240107/migranty-v-teper-doljny-uvedomlyat-mvd-o-nachale-raboty-v-rossii-41950637.html

Мигранты в теперь должны уведомлять МВД о начале работы в России

Мигранты в теперь должны уведомлять МВД о начале работы в России

Соответствующий приказ министерства вступает в силу 7 января.

2024-01-07T15:54+0500

2024-01-07T15:54+0500

2024-01-07T15:54+0500

россия

миграция

мигранты

трудовые мигранты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/18/40257375_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_597f5bc8603a96dc66b89f6618c02ab1.jpg

ТАШКЕНТ, 7 янв - Sputnik. Министерство внутренних дел России своим приказом утвердило форму уведомления, которую должны заполнять все иностранцы и лица без гражданства при получении патента или при трудоустройстве в РФ. Заполнить форму можно от руки или на компьютере на русском языке. К ней нужно приложить копию трудового договора или договора на выполнение работ. В форме нужно сообщить сведения о гражданско-правовом договоре на выполнение работ, если он заключен в устной форме. Заполненную форму и приложенные документы нужно передать в территориальный отдел МВД в распечатанном виде лично или по почте, либо в электронном формате через портал Госуслуг. Приказ вступает в силу 7 января.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия мигранты уведомление мвд