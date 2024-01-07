https://uz.sputniknews.ru/20240107/migranty-v-teper-doljny-uvedomlyat-mvd-o-nachale-raboty-v-rossii-41950637.html
Мигранты в теперь должны уведомлять МВД о начале работы в России
Мигранты в теперь должны уведомлять МВД о начале работы в России
Соответствующий приказ министерства вступает в силу 7 января.
2024-01-07T15:54+0500
2024-01-07T15:54+0500
2024-01-07T15:54+0500
россия
миграция
мигранты
трудовые мигранты
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ТАШКЕНТ, 7 янв - Sputnik. Министерство внутренних дел России своим приказом утвердило форму уведомления, которую должны заполнять все иностранцы и лица без гражданства при получении патента или при трудоустройстве в РФ. Заполнить форму можно от руки или на компьютере на русском языке. К ней нужно приложить копию трудового договора или договора на выполнение работ. В форме нужно сообщить сведения о гражданско-правовом договоре на выполнение работ, если он заключен в устной форме. Заполненную форму и приложенные документы нужно передать в территориальный отдел МВД в распечатанном виде лично или по почте, либо в электронном формате через портал Госуслуг. Приказ вступает в силу 7 января.
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия мигранты уведомление мвд
россия мигранты уведомление мвд
Мигранты в теперь должны уведомлять МВД о начале работы в России
Соответствующий приказ министерства вступает в силу 7 января.
ТАШКЕНТ, 7 янв - Sputnik. Министерство внутренних дел России своим приказом утвердило форму уведомления, которую должны заполнять все иностранцы и лица без гражданства при получении патента или при трудоустройстве в РФ.
"Уведомление об осуществлении трудовой деятельности иностранным гражданином или лицом без гражданства, получившим патент, в течение двух месяцев со дня выдачи патента представляется в территориальный орган МВД России на региональном и районном уровнях, выдавший патент", - говорится в приказе ведомства.
Заполнить форму можно от руки или на компьютере на русском языке. К ней нужно приложить копию трудового договора или договора на выполнение работ. В форме нужно сообщить сведения о гражданско-правовом договоре на выполнение работ, если он заключен в устной форме.
Заполненную форму и приложенные документы нужно передать в территориальный отдел МВД в распечатанном виде лично или по почте, либо в электронном формате через портал Госуслуг.
Приказ вступает в силу 7 января.