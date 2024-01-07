https://uz.sputniknews.ru/20240107/putin-i-bayden-vedut-voynu-za-mir-41948575.html

Путин и Байден ведут войну за мир

Путин и Байден ведут войну за мир

"Да ради бога, не может этот человек оставаться у власти!" — эти слова Джо Байдена про Владимира Путина, сказанные вскоре после начала СВО, крепко запомнились общественности.

2024-01-07T19:32+0500

2024-01-07T19:32+0500

2024-01-07T19:32+0500

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Такого хамства в адрес лидеров нашей страны руководство США не позволяло себе даже в разгар холодной войны. Хорошо было видно, как искренне раздражен Байден, он просто не мог себя контролировать, пишет колумнист РИА Новости.Неужели опытный престарелый политик так разозлился из-за специальной военной операции ВС РФ на Украине? Верится с трудом. "Что он Гекубе, что ему Гекуба?"Дело скорее в той личной дуэли, которую Байден и Путин ведут уже много лет. Мы часто недооцениваем персоналистский аспект большой политики. Но ведь ею управляют не только расчеты, но и человеческие страсти.Как политик Джо Байден не раз получал от Владимира Путина весьма чувствительные уколы. Причем все это происходило под камеры, на глазах у всего мира. Общественность получала внятный сигнал — американские лидеры вовсе не всесильные полубоги, от которых зависят судьбы мира. Это вполне обычные, порой не самые умные люди.В 2011 году Байден — тогда еще вице-президент при Обаме — привез Путину ультиматум: не идти на президентские выборы в 2012-м. В противном случае России грозила судьба Ливии, Путину — судьба Каддафи. Именно в эти дни в ООН обсуждались бомбардировки Триполи, а на Ближнем Востоке полыхала спланированная в Пентагоне "арабская весна".Чтобы месседж дошел получше, Байден во время своего московского визита провел встречу с российской оппозицией в Спасо-Хаусе, резиденции американского посла, а также обратился с речью к студентам МГУ, призывая молодежь к реформам и "демократизации". Заграница, мол, вам поможет.Путин не испугался, он жестко поставил Байдена на место. В самом начале переговоров премьер-министр внезапно атаковал вице-президента США идеей о безвизовом режиме между США и Россией.Интересно смотреть, как выглядят собеседники в этот момент. Путин, выдвигая свое неожиданное предложение, с трудом сдерживает улыбку. Байден смотрит на него не без испуга — он явно не ожидал нападения и не знает, как реагировать. Его руки скрещены и подняты к лицу — именно так прикрывает челюсть боксер на ринге.В общем, ультиматум Байдена был не принят, а сам он — элегантно послан. Путин выдвинулся на пост президента и легко выиграл выборы. В качестве акции устрашения американцы уничтожили Ливию и по всем телеканалам гоняли убийство Каддафи — посылали Путину, так сказать, сигнал. Затем устроили выступления на Болотной. И ничего у них не вышло.Весь мир в прямом эфире увидел, что американцев можно не бояться, а на их приказы — плевать с высокой точки. Продемонстрировано это было на Джо Байдене. Сбылось предсказание его однопартийца Билла Клинтона: едва познакомившись с Путиным, он предупредил, что "мы еще будем скучать по Борису (Ельцину)".Немудрено, что Байден затаил злобу. Отдельную неприятность представляло то, что Путин всегда пользовался поддержкой огромного большинства народа России, а вот Байдена в Белый дом пропихивали "хоть тушкой, хоть чучелком": мухлеж на президентских выборах 2020 года потряс даже ко всему привыкших американцев.Едва избравшись, президент Байден начал разжигать украинский конфликт в качестве личной вендетты президенту Путину. Его раздражение регулярно прорывалось наружу. В марте 2021-го он назвал своего коллегу "убийцей".В ответ Путин пожелал старику здоровья и предложил провести дебаты "в прямом эфире, онлайн, без всяких задержек, а прямо в открытой, прямой дискуссии." На видео видно, что президент, говоря это, стоит в куртке нараспашку — он тогда собрался в тайгу слетать на выходные — и слегка усмехается.Нетрудно представить, как выглядел бы сенильный Байден, с трудом читающий с телесуфлера, в прямом эфире с Владимиром Путиным. Позорище было бы на весь свет. В Вашингтоне сделали вид, что этого предложения не было.Встреча лидеров в Женеве спустя три месяца шла уже практически в закрытом режиме. Слишком нагляден был бы контраст между подтянутым, жестким, стремительно реагирующим Путиным и рассеянным Байденом, плохо понимающим, где он находится и что происходит.Однако суть происходящего за закрытыми дверями усадьбы Ла-Гранж была очевидна. Байден уговаривал Путина смириться с расширением НАТО на восток и опять-таки был послан. Спустя восемь месяцев Путин приказал начать специальную военную операцию на Украине. Старика унизили еще раз."Он поплатится". Вот и все, что может выдавить сегодня Байден в отношении Путина: "Он поплатится". И вот уже все популярные СМИ США обсуждают возможное убийство Путина, американское разведсообщество откровенно обещает нанести "обезглавливающий удар по Кремлю", а разнообразные аналитики один за другим сочиняют сценарии "военного переворота" в России.Ирония в том, что буквально все, чем Байден грозил России, сейчас сбывается в самих США. Страна расколота, миллионы людей всерьез готовятся к гражданской войне, запасаясь огнестрелом, в рядах военных зреет недовольство, перспектива путча никогда не была столь реальной.Каждый успех Путина рикошетом бьет по Байдену. Провал на Украине грозит ему импичментом, импичмент — уголовным преследованием, причем придут не только за ним, но и за всей его семьей.В наступившем году противостояние двух лидеров пойдет по нарастающей. У обоих скоро выборы, в России они пройдут в марте, в США — в ноябре. Ставки необычайно высоки потому, что, по сути, Путин и Байден ведут войну за мир — за то, каким будет миропорядок в ближайшие десятилетия. Как говорится, "будем посмотреть".

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Виктория Никифорова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0f/34952485_156:0:432:276_100x100_80_0_0_84edf55a737c860728239c6696953cba.jpg

Виктория Никифорова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0f/34952485_156:0:432:276_100x100_80_0_0_84edf55a737c860728239c6696953cba.jpg

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