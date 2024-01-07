https://uz.sputniknews.ru/20240107/territoriyu-sez-namangan-uvelichitsya-na-70-gektarov-41948457.html

Территорию СЭЗ "Наманган" увеличится на 70 гектаров

Территорию СЭЗ "Наманган" увеличится на 70 гектаров

Это позволит внедрить современные технологии, повысить производственные мощности и создать благоприятные условия для предпринимателей.

2024-01-07T14:26+0500

2024-01-07T14:26+0500

2024-01-07T14:27+0500

узбекистан

общество

промышленность

сэз

наманган

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ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Территорию свободной экономической зоны (СЭЗ) "Наманган" увеличат на 70 гектаров. Для этого к ней присоединят пустующие участки в Туракурганском районе, сообщает ИА "Дунё".Соответствующее постановление принял президент республики Шавкат Мирзиёев. Цель такой меры – расширить территорию СЭЗ, внедрить современные технологии, расширить мощности по производству импортозамещающей продукции и создать благоприятные условия для предпринимателей.В течение месяца дирекция СЭЗ должна разработать и утвердить генеральный план новых территорий.

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