https://uz.sputniknews.ru/20240107/uzairways-osuschestvila-pervyy-ispytatelnyy-polet-iz-sariasii-v-tashkent-41946772.html

"UzAirways" осуществила первый испытательный полет из Сариасии в Ташкент

"UzAirways" осуществила первый испытательный полет из Сариасии в Ташкент

Воздушные рейсы в Сурхандарьинскую область будут осуществляться на самолетах "ATR-72", "Let L-410" и более мелких типах самолетов.

2024-01-07T11:30+0500

2024-01-07T11:30+0500

2024-01-07T11:30+0500

узбекистан

общество

авиакомпания uzbekistan airways

uzbekistan airports

министерство транспорта республики узбекистан

сурхандарьинская область

термез

ташкент

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ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Самолеты "Uzbekistan Airways" совершили первые тестовые полеты по маршрутам "Ташкент – Термез", "Термез – Сариасия", "Сариасия – Ташкент", сообщает пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.Пассажирами на этих рейсах стали члены рабочей группы, в состав которой вошли профильные специалисты Минтранса, Агентства гражданской авиации, АО "Uzbekistan Airways" и АО "Uzbekistan Airports".Рабочая группа изучила требования к использованию аэродрома Сариаси для полетов гражданской авиации, существующую инфраструктуру, возможности приема пассажирских самолетов.Эксперты также определили задачи по строительству по строительству пассажирского терминала и созданию необходимой инфраструктуры в соответствии с международными нормами гражданской авиации.Напомним, в ноябре прошлого года президент Шавкат Мирзиёев поручил восстановить работу аэропорта Сариасии, в следующем году открыть регулярные рейсы из него в Самарканд и Ташкент, а также увеличить количество рейсов из Термеза в Стамбул, Фергану, Бухару и Хорезм.

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термез

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