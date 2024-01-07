https://uz.sputniknews.ru/20240107/uzairways-osuschestvila-pervyy-ispytatelnyy-polet-iz-sariasii-v-tashkent-41946772.html
"UzAirways" осуществила первый испытательный полет из Сариасии в Ташкент
"UzAirways" осуществила первый испытательный полет из Сариасии в Ташкент
Воздушные рейсы в Сурхандарьинскую область будут осуществляться на самолетах "ATR-72", "Let L-410" и более мелких типах самолетов.
2024-01-07T11:30+0500
2024-01-07T11:30+0500
2024-01-07T11:30+0500
узбекистан
общество
авиакомпания uzbekistan airways
uzbekistan airports
министерство транспорта республики узбекистан
сурхандарьинская область
термез
ташкент
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ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Самолеты "Uzbekistan Airways" совершили первые тестовые полеты по маршрутам "Ташкент – Термез", "Термез – Сариасия", "Сариасия – Ташкент", сообщает пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.Пассажирами на этих рейсах стали члены рабочей группы, в состав которой вошли профильные специалисты Минтранса, Агентства гражданской авиации, АО "Uzbekistan Airways" и АО "Uzbekistan Airports".Рабочая группа изучила требования к использованию аэродрома Сариаси для полетов гражданской авиации, существующую инфраструктуру, возможности приема пассажирских самолетов.Эксперты также определили задачи по строительству по строительству пассажирского терминала и созданию необходимой инфраструктуры в соответствии с международными нормами гражданской авиации.Напомним, в ноябре прошлого года президент Шавкат Мирзиёев поручил восстановить работу аэропорта Сариасии, в следующем году открыть регулярные рейсы из него в Самарканд и Ташкент, а также увеличить количество рейсов из Термеза в Стамбул, Фергану, Бухару и Хорезм.
узбекистан
сурхандарьинская область
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узбекистан сариасия ташкент рейс uzbekistan airways
узбекистан сариасия ташкент рейс uzbekistan airways
"UzAirways" осуществила первый испытательный полет из Сариасии в Ташкент
Воздушные рейсы в Сурхандарьинскую область будут осуществляться на самолетах "ATR-72", "Let L-410" и более мелких типах самолетов.
ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik.
Самолеты "Uzbekistan Airways" совершили первые тестовые полеты по маршрутам "Ташкент – Термез", "Термез – Сариасия", "Сариасия – Ташкент", сообщает
пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.
Пассажирами на этих рейсах стали члены рабочей группы, в состав которой вошли профильные специалисты Минтранса, Агентства гражданской авиации, АО "Uzbekistan Airways" и АО "Uzbekistan Airports".
Рабочая группа изучила требования к использованию аэродрома Сариаси для полетов гражданской авиации, существующую инфраструктуру, возможности приема пассажирских самолетов.
Эксперты также определили задачи по строительству по строительству пассажирского терминала и созданию необходимой инфраструктуры в соответствии с международными нормами гражданской авиации.
"После реализации указанных задач комитет по туризму и правительство Сурхандарьинской области начнут авиаперевозки для привлеченных в область туристов и местных жителей на самолетах "ATR-72", "Let L-410" и более мелких типах самолетов", - говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, в ноябре прошлого года президент Шавкат Мирзиёев поручил восстановить работу аэропорта Сариасии, в следующем году открыть регулярные рейсы из него в Самарканд и Ташкент, а также увеличить количество рейсов из Термеза в Стамбул, Фергану, Бухару и Хорезм.