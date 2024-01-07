https://uz.sputniknews.ru/20240107/v-andijane-budut-proizvodit-lifty-41950962.html

В Андижане будут производить лифты

В Андижане будут производить лифты

Соглашение об этом руководство региона подписало с крупной китайской компанией.

2024-01-07T16:34+0500

2024-01-07T16:34+0500

2024-01-07T16:35+0500

узбекистан

китай

андижанская область

общество

лифт

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ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. В Андижане планируют открыть предприятие по производству лифтов. Соглашение об этом подписали на встрече в Тяньцзине (Китай) руководство хокимията Андижанской области и представители крупной китайской компании "Cashway Fintech Co. LTD", сообщает агентство "УзА".Инвестиционный проект оценивается в $30 млн.Делегация области также посетила международную корпорацию "Синофарм" и договорилась о реализации проекта по производству импортозамещающей и экспортной фармацевтической продукции стоимостью $50 млн.Кроме того, областное руководство приняло участие в бизнес-форуме, по итогам которого подписало деловые соглашения с более чем 10 китайскими компаниями на общую сумму $1,2 млрд. Эти соглашения включают в себя проекты по производству кожаной обуви, аккумуляторов для электромобилей, металлоконструкций и других товаров.

узбекистан

андижанская область

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