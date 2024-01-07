https://uz.sputniknews.ru/20240107/v-rezultate-zemletryaseniya-v-yaponii-pogiblo-128-chelovek-41947192.html

В результате землетрясения в Японии погибло 128 человек

В результате землетрясения в Японии погибло 128 человек

Более 1370 домов частично или полностью разрушены, около 66 тыс. семей остаются без воды, более 23,9 тыс. - без электричества.

2024-01-07T12:32+0500

2024-01-07T12:32+0500

2024-01-07T12:32+0500

в мире

япония

землетрясение

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ТАШКЕНТ, 7 янв – Sputnik. Число погибших в результате землетрясения в районе полуострова Ното в Японии выросло до 128 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.По данным властей, 560 человек получили ранения, еще 222 числятся пропавшими без вести. Серия крупных землетрясений произошла в районе полуострова Ното в префектуре Исикава на западе Японии 1 января. Самое сильное из них было магнитудой 7,6. Из-за подземных толчков была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, а затем впервые с 2011 года угроза большого цунами. В ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 метра. Накануне спасатели нашли и вызволили из-под завалов разрушенного дома 90-летнюю женщину. Это произошло через 124 часа после катастрофы.Более 1370 домов частично или полностью разрушены. Без воды остаются 66 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава, без света - более 23,9 тысячи домохозяйств. В префектуре Исикава открыты 357 эвакуационных пунктов, число эвакуированных превышает 30,7 тысячи человек. На месте работают 5400 сотрудников сил самообороны.

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