https://uz.sputniknews.ru/20240107/v-tashkente-otmetili-rojdestvo--video-41944701.html

В Ташкенте отпраздновали Рождество – видео

В Ташкенте отпраздновали Рождество – видео

Традиционная рождественская служба прошла в Кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы.

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узбекистан

ташкент

рождество

общество

православие

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Православные жители Ташкента отметили Рождество. Традиционная рождественская служба прошла в субботу в Кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы.Провел ее митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Подробности - в нашем видео.

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