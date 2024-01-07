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В Ташкенте отпраздновали Рождество – видео
В Ташкенте отпраздновали Рождество – видео
Традиционная рождественская служба прошла в Кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы.
2024-01-07T10:15+0500
2024-01-07T10:15+0500
2024-01-07T11:10+0500
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ташкент
рождество
общество
православие
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Православные жители Ташкента отметили Рождество. Традиционная рождественская служба прошла в субботу в Кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы.Провел ее митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Подробности - в нашем видео.
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узбекистан ташкент рождество видео
узбекистан ташкент рождество видео
В Ташкенте отпраздновали Рождество – видео
10:15 07.01.2024 (обновлено: 11:10 07.01.2024)
Традиционная рождественская служба прошла в Кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы.
Православные жители Ташкента отметили Рождество. Традиционная рождественская служба прошла в субботу в Кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы.
Провел ее митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Подробности - в нашем видео.