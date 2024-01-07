https://uz.sputniknews.ru/20240107/v-torgovyx-tochkax-tashkenta-izyali-nekachestvennye-produkty-41951354.html

В торговых точках Ташкента изъяли некачественные продукты

В торговых точках Ташкента изъяли некачественные продукты

Сотрудники Санэпидкомитета обнаружили на прилавках продукты, непригодные к употреблению.

2024-01-07T17:27+0500

2024-01-07T17:27+0500

2024-01-07T17:27+0500

узбекистан

ташкент

общество

продукты

комитет санитарно-эпидемиологического благополучия

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ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. В торговых точках Ташкента эксперты Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия обнаружили и изъяли продукты, непригодные к употреблению, сообщает пресс-служба ведомства.Специалисты Алмазарского районного подразделения комитета при хокимияте столицы совместно с сотрудниками лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы провели в Тансикбоевском отделе Каракамышского фермерского рынка.Они проверили соблюдение санитарно-эпидемиологических требований продавцами рынка и качество продаваемой продукции.По итогам проверки было изъято:Пресс-служба ведомства предупредила, что продукция, продаваемая во вторичной таре, опасна для здоровья.

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