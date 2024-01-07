https://uz.sputniknews.ru/20240107/v-torgovyx-tochkax-tashkenta-izyali-nekachestvennye-produkty-41951354.html
В торговых точках Ташкента изъяли некачественные продукты
В торговых точках Ташкента изъяли некачественные продукты
Сотрудники Санэпидкомитета обнаружили на прилавках продукты, непригодные к употреблению.
2024-01-07T17:27+0500
2024-01-07T17:27+0500
2024-01-07T17:27+0500
узбекистан
ташкент
общество
продукты
комитет санитарно-эпидемиологического благополучия
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ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. В торговых точках Ташкента эксперты Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия обнаружили и изъяли продукты, непригодные к употреблению, сообщает пресс-служба ведомства.Специалисты Алмазарского районного подразделения комитета при хокимияте столицы совместно с сотрудниками лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы провели в Тансикбоевском отделе Каракамышского фермерского рынка.Они проверили соблюдение санитарно-эпидемиологических требований продавцами рынка и качество продаваемой продукции.По итогам проверки было изъято:Пресс-служба ведомства предупредила, что продукция, продаваемая во вторичной таре, опасна для здоровья.
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узбекистан ташкент продукты комитет санитарно-эпидемиологического благополучия
узбекистан ташкент продукты комитет санитарно-эпидемиологического благополучия
В торговых точках Ташкента изъяли некачественные продукты
Сотрудники Санэпидкомитета обнаружили на прилавках продукты, непригодные к употреблению.
ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik.
В торговых точках Ташкента эксперты Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия обнаружили и изъяли продукты, непригодные к употреблению, сообщает
пресс-служба ведомства.
Специалисты Алмазарского районного подразделения комитета при хокимияте столицы совместно с сотрудниками лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы провели в Тансикбоевском отделе Каракамышского фермерского рынка.
Они проверили соблюдение санитарно-эпидемиологических требований продавцами рынка и качество продаваемой продукции.
По итогам проверки было изъято:
12 литров молочной продукции, реализуемой во вторичной таре;
4 кг маринованного перца в полиэтиленовой таре;
14 кг теста для лагмана и мампара, приготовленное в неизвестных условиях.
Пресс-служба ведомства предупредила, что продукция, продаваемая во вторичной таре, опасна для здоровья.