https://uz.sputniknews.ru/20240108/minyust-uzbekistan-den-otkrytyx-dverey-41952517.html

Минюст Узбекистана открыл двери для всех желающих

Минюст Узбекистана открыл двери для всех желающих

Минюст Узбекистана в рамках акции “День открытых дверей” встретил посетителей возрастной категории от 7 до 70 лет. Узнать подробнее о работе ведоства пришли более 200 человек.

2024-01-08T13:31+0500

2024-01-08T13:31+0500

2024-01-08T15:09+0500

узбекистан

министерство юстиции узбекистана

общество

мероприятие

встреча

видео

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Впервые Минюст РУз организовал “День открытых дверей” в одной локации, охватив сразу все сферы своей деятельности, рассказали в ведомстве корреспонденту Sputnik Узбекистан.Ранее, чтобы широко информировать общественность о проводимой работе, в частности деятельности ЗАГСа, Центра судэкспертизы имени Х.Сулеймановой или центров госуслуг, специалисты проводили локальные встречи на местах. В этот раз мероприятие организовали таким образом, чтобы каждый посетитель смог наглядно ознакомиться с работой Минюста и предметно пообщаться со специалистами сферы. А некоторые участники получили на месте отдельные виды госуслуг.День основания Минюста независимого Узбекистана — 8 января 1992 года. О самых значимых достижениях ведомства за прошедший период, а также акции “День открытых дверей” — в видеоматериале Sputnik Узбекистан.

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