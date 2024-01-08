https://uz.sputniknews.ru/20240108/minyust-uzbekistan-den-otkrytyx-dverey-41952517.html
Минюст Узбекистана открыл двери для всех желающих
Минюст Узбекистана открыл двери для всех желающих
Минюст Узбекистана в рамках акции “День открытых дверей” встретил посетителей возрастной категории от 7 до 70 лет. Узнать подробнее о работе ведоства пришли более 200 человек.
2024-01-08T13:31+0500
2024-01-08T13:31+0500
2024-01-08T15:09+0500
узбекистан
министерство юстиции узбекистана
общество
мероприятие
встреча
видео
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Впервые Минюст РУз организовал “День открытых дверей” в одной локации, охватив сразу все сферы своей деятельности, рассказали в ведомстве корреспонденту Sputnik Узбекистан.Ранее, чтобы широко информировать общественность о проводимой работе, в частности деятельности ЗАГСа, Центра судэкспертизы имени Х.Сулеймановой или центров госуслуг, специалисты проводили локальные встречи на местах. В этот раз мероприятие организовали таким образом, чтобы каждый посетитель смог наглядно ознакомиться с работой Минюста и предметно пообщаться со специалистами сферы. А некоторые участники получили на месте отдельные виды госуслуг.День основания Минюста независимого Узбекистана — 8 января 1992 года. О самых значимых достижениях ведомства за прошедший период, а также акции “День открытых дверей” — в видеоматериале Sputnik Узбекистан.
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узбекистан минюст общество день открытых дверей впервые центр судэкспертизы имени х. сулеймановой загс госуслуги
узбекистан минюст общество день открытых дверей впервые центр судэкспертизы имени х. сулеймановой загс госуслуги
Минюст Узбекистана открыл двери для всех желающих
13:31 08.01.2024 (обновлено: 15:09 08.01.2024)
Эксклюзив
Минюст Узбекистана, в рамках акции “День открытых дверей”, принял посетителей от 7 до 70 лет. Интерес к работе ведомства проявили более 200 человек.
Впервые Минюст РУз организовал “День открытых дверей” в одной локации, охватив сразу все сферы своей деятельности, рассказали в ведомстве корреспонденту Sputnik Узбекистан.
Ранее, чтобы широко информировать общественность о проводимой работе, в частности деятельности ЗАГСа, Центра судэкспертизы имени Х.Сулеймановой или центров госуслуг, специалисты проводили локальные встречи на местах. В этот раз мероприятие организовали таким образом, чтобы каждый посетитель смог наглядно ознакомиться с работой Минюста и предметно пообщаться со специалистами сферы. А некоторые участники получили на месте отдельные виды госуслуг.
День основания Минюста независимого Узбекистана — 8 января 1992 года. О самых значимых достижениях ведомства за прошедший период, а также акции “День открытых дверей” — в видеоматериале Sputnik Узбекистан
.