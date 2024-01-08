https://uz.sputniknews.ru/20240108/novogodniy-dekor-dom-psixolog-rekomendatsii-41958416.html

Почему не стоит оставлять новогодний декор в доме надолго — эксперт

Почему не стоит оставлять новогодний декор в доме надолго — эксперт

Психологи советуют советует наряжать елку незадолго до Нового года и убирать ее и другие предметы тематического декора через несколько дней после праздника

2024-01-08T22:05+0500

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мнение эксперта

психолог

новый год

новогодняя елка

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Новогодний декор в квартире, оставленный надолго, не поможет сохранить ощущение праздника, рассказали РИА Новости психологи."Первую неделю ощущение праздника, вторую, пятую, шестую, но потом ощущение праздника уходит. <…> Неестественно для человеческой психики все время испытывать праздничное воодушевление", — объяснил психолог Михаил Хорс.Кроме того, он добавил, что, если новогодняя атрибутика в квартире остается надолго, люди могут к ней привыкнуть. "И елка становится настолько привычной как элемент интерьера, что уже рука не поднимается ее убрать", — констатировал он.Такого же мнения придерживается психолог Ксения Жаркова."Со временем происходит привыкание к стимулу и снижается реакция на него. Это значит, что яркая гирлянда будет вас радовать, как только вы ее повесите, но вы перестанете ее замечать, если она будет включаться изо дня в день независимо от праздников", — рассказала она.Также Жаркова объяснила, почему многие люди оставляют новогодний декор на длительный период."Украшения напоминают о Новом годе. Для большинства Новый год — семейный праздник, символ надежды на лучшее будущее. Любое напоминание о празднике дарит чувство радости, вдохновения", — указала психолог.Также она добавила, что помешать гражданам убрать украшения и разобрать елку могут занятость, нехватка сил и времени, а иногда и элементарная лень.В заключение специалист посоветовала наряжать елку незадолго до Нового года, а убирать ее и другие предметы тематического декора спустя несколько дней после праздника.

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