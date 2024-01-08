https://uz.sputniknews.ru/20240108/uzbekistan-malayziya-investproyekt-produkty-pitaniya-41960732.html
Узбекистан и Малайзия планируют сотрудничать в области производства продуктов питания
Узбекистан и Малайзия планируют сотрудничать в области производства продуктов питания
Стороны обсудили возможность реализации совместного инвестпроекта на основе существующей в республике сырьевой базы и специализации регионов.
2024-01-08T14:34+0500
2024-01-08T14:34+0500
2024-01-08T15:15+0500
узбекистан
малайзия
сотрудничество
экономика
продовольствие
инвестиции
проект
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ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Узбекистан и Малайзия намерены сотрудничать в области производства продуктов питания, сообщает ИА "Дунё".Возможности реализации совместного инвестиционного проекта на основе существующей в республике сырьевой базы и специализации регионов обсудили посол Узбекистана Каромиддин Гадоев и директор по развитию новых и международных рынков малазийской компании "Fraser & Neave Holdings BHD – F&N" Патрик Хэн. Встреча прошла в Куала-Лумпуре.По итогам встречи стороны договорились об организации поездки представителей малайзийской компании, являющейся одним из крупнейших производителей продуктов питания в Юго-Восточной Азии, в Узбекистан в январе текущего года для ознакомления с возможностями, созданными для иностранных инвесторов и обсуждения с потенциальными партнерами деталей реализации совместного проекта.
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узбекистан малайзия сотрудничество инвестпроект республика сырьевая база специализация регионов
узбекистан малайзия сотрудничество инвестпроект республика сырьевая база специализация регионов
Узбекистан и Малайзия планируют сотрудничать в области производства продуктов питания
14:34 08.01.2024 (обновлено: 15:15 08.01.2024)
Стороны обсудили возможности реализации совместного инвестпроекта на основе существующей в республике сырьевой базы и специализации регионов.
ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik.
Узбекистан и Малайзия намерены сотрудничать в области производства продуктов питания, сообщает
ИА "Дунё".
Возможности реализации совместного инвестиционного проекта на основе существующей в республике сырьевой базы и специализации регионов обсудили посол Узбекистана Каромиддин Гадоев и директор по развитию новых и международных рынков малазийской компании "Fraser & Neave Holdings BHD – F&N" Патрик Хэн. Встреча прошла в Куала-Лумпуре.
"В ходе переговоров подчеркнуто, что роль стран Центральной Азии, особенно Узбекистана, важна в расширении деятельности компании на международных рынках", — говорится в сообщении.
По итогам встречи стороны договорились об организации поездки представителей малайзийской компании, являющейся одним из крупнейших производителей продуктов питания в Юго-Восточной Азии, в Узбекистан в январе текущего года для ознакомления с возможностями, созданными для иностранных инвесторов и обсуждения с потенциальными партнерами деталей реализации совместного проекта.