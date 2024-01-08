https://uz.sputniknews.ru/20240108/uzbekistan-malayziya-investproyekt-produkty-pitaniya-41960732.html

Узбекистан и Малайзия планируют сотрудничать в области производства продуктов питания

Узбекистан и Малайзия планируют сотрудничать в области производства продуктов питания

Стороны обсудили возможность реализации совместного инвестпроекта на основе существующей в республике сырьевой базы и специализации регионов.

2024-01-08T14:34+0500

2024-01-08T14:34+0500

2024-01-08T15:15+0500

узбекистан

малайзия

сотрудничество

экономика

продовольствие

инвестиции

проект

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ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Узбекистан и Малайзия намерены сотрудничать в области производства продуктов питания, сообщает ИА "Дунё".Возможности реализации совместного инвестиционного проекта на основе существующей в республике сырьевой базы и специализации регионов обсудили посол Узбекистана Каромиддин Гадоев и директор по развитию новых и международных рынков малазийской компании "Fraser & Neave Holdings BHD – F&N" Патрик Хэн. Встреча прошла в Куала-Лумпуре.По итогам встречи стороны договорились об организации поездки представителей малайзийской компании, являющейся одним из крупнейших производителей продуктов питания в Юго-Восточной Азии, в Узбекистан в январе текущего года для ознакомления с возможностями, созданными для иностранных инвесторов и обсуждения с потенциальными партнерами деталей реализации совместного проекта.

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