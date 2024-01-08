https://uz.sputniknews.ru/20240108/uzbekistan-vyvoz-musora-doljniki-sanktsii-41963703.html
В Узбекистане должники за вывоз мусора не смогут совершать сделки с недвижимостью и авто
В Узбекистане должники за вывоз мусора не смогут совершать сделки с недвижимостью и авто
Наличие задолженности будут проверять онлайн через Единую электронную систему. Также для этой категории лиц временно приостановят прием платежей за электрическую энергию.
2024-01-08T15:51+0500
2024-01-08T15:51+0500
2024-01-08T15:54+0500
узбекистан
вывоз мусора
должники
недвижимость
автомобили
общество
электроэнергия
оплата коммунальных платежей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/14/37021349_0:254:2730:1790_1920x0_80_0_0_afc0203cb54b7c41816565ea1d196a6e.jpg
ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. В Узбекистане с 1 апреля 2024 года должники за вывоз мусора не смогут нотариально заверить договоры, связанные с куплей-продажей недвижимости и автотранспорта. Это определено в Указе президента "О мерах по совершенствованию системы обращения с бытовыми отходами и снижению их негативного воздействия на экологическую обстановку", сообщает Минюст.При этом абонентов, имеющих задолженность по ежемесячным платежам за услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, будут уведомлять посредством SMS.Для тех из них, кто не оплатил задолженность за услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов даже после полученного уведомления, вводят временное ограничение приема платежей за электроэнергию. Эта практика вводится:Прием платежей за услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и ведение учета абонентов осуществляется исключительно через биллинговую систему Республиканского центра организации санитарно-гигиенических работ, электронные платежные системы или кассы приема платежей коммерческих банков.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/14/37021349_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_453c8318bd5b36db6cae5b4abec2de28.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан вывоз мусора должники ограничения приостановка прием платежей электроэнергия
узбекистан вывоз мусора должники ограничения приостановка прием платежей электроэнергия
В Узбекистане должники за вывоз мусора не смогут совершать сделки с недвижимостью и авто
15:51 08.01.2024 (обновлено: 15:54 08.01.2024)
Наличие задолженности будут проверять онлайн через Единую электронную систему. Также для этой категории лиц временно приостановят прием платежей за электрическую энергию.
ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik
. В Узбекистане с 1 апреля 2024 года должники за вывоз мусора не смогут нотариально заверить договоры, связанные с куплей-продажей недвижимости и автотранспорта. Это определено в Указе президента "О мерах по совершенствованию системы обращения с бытовыми отходами и снижению их негативного воздействия на экологическую обстановку", сообщает
Минюст.
"При нотариальном заверении сделок с недвижимостью и автотранспортом наличие задолженности проверяется онлайн через Единую электронную систему, и только после устранения задолженности совершается нотариальное действие", — указано в документе.
При этом абонентов, имеющих задолженность по ежемесячным платежам за услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, будут уведомлять посредством SMS.
Для тех из них, кто не оплатил задолженность за услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов даже после полученного уведомления, вводят временное ограничение приема платежей за электроэнергию. Эта практика вводится:
на 1-м этапе — с 1 июня 2024 года в Ташкенте и Нукусе, а также в областных центрах (по задолженности за 6 месяцев);
на 2-м этапе — с 1 ноября 2024 года во всех регионах республики (по задолженности за 3 месяца);
на 3-м этапе — с 1 января 2025 года во всех регионах республики (по задолженности за 1 месяц).
Прием платежей за услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и ведение учета абонентов осуществляется исключительно через биллинговую систему Республиканского центра организации санитарно-гигиенических работ, электронные платежные системы или кассы приема платежей коммерческих банков.