https://uz.sputniknews.ru/20240108/uzbekistan-vyvoz-musora-doljniki-sanktsii-41963703.html

В Узбекистане должники за вывоз мусора не смогут совершать сделки с недвижимостью и авто

В Узбекистане должники за вывоз мусора не смогут совершать сделки с недвижимостью и авто

Наличие задолженности будут проверять онлайн через Единую электронную систему. Также для этой категории лиц временно приостановят прием платежей за электрическую энергию.

2024-01-08T15:51+0500

2024-01-08T15:51+0500

2024-01-08T15:54+0500

узбекистан

вывоз мусора

должники

недвижимость

автомобили

общество

электроэнергия

оплата коммунальных платежей

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ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. В Узбекистане с 1 апреля 2024 года должники за вывоз мусора не смогут нотариально заверить договоры, связанные с куплей-продажей недвижимости и автотранспорта. Это определено в Указе президента "О мерах по совершенствованию системы обращения с бытовыми отходами и снижению их негативного воздействия на экологическую обстановку", сообщает Минюст.При этом абонентов, имеющих задолженность по ежемесячным платежам за услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, будут уведомлять посредством SMS.Для тех из них, кто не оплатил задолженность за услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов даже после полученного уведомления, вводят временное ограничение приема платежей за электроэнергию. Эта практика вводится:Прием платежей за услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и ведение учета абонентов осуществляется исключительно через биллинговую систему Республиканского центра организации санитарно-гигиенических работ, электронные платежные системы или кассы приема платежей коммерческих банков.

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