https://uz.sputniknews.ru/20240108/yaponiya-zemletryaseniye-chislo-tolchki-41951940.html

За неделю после землетрясения в японском районе Ното произошло 1 214 подземных толчков

За неделю после землетрясения в японском районе Ното произошло 1 214 подземных толчков

Спустя неделю после землетрясения, из-за повреждения дорог и коммуникаций масштабы разрушений до сих пор полностью не известны

2024-01-08T09:29+0500

2024-01-08T09:29+0500

2024-01-08T09:29+0500

япония

землетрясение

жертвы

разрушение

пострадавшие

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ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. За неделю после землетрясения в районе полуострова Ното в японской префектуре Исикава произошло 1 214 подземных толчков выше одного балла по семибалльной шкале, принятой в Японии, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK. Метеорологи предупреждали, что в течение недели после землетрясения следует опасаться сильных подземных толчков. Из-за повреждения дорог и коммуникаций масштабы разрушений до сих пор полностью не известны. В первую очередь это касается городов Вадзима и Судзу. Спасатели и местные власти физически не могут добраться до ряда районов, чтобы оценить масштаб катастрофы — число погибших и пострадавших, количество разрушенных зданий. Ситуация в пострадавших районах усугубляется за счет снегопадов и холодной погоды: около 0 до плюс 4 градусов в условиях, когда до сих пор тысячи домохозяйств остаются без света и воды. Снег, выпавший в городе Судзу до 12 сантиметров, а в Вадзиме до 9 ,скопившись на крышах домов, может стать причиной новых обрушений зданий, при продолжающихся подземных толчках. Снегопад также замедляет работы по восстановлению дорог, которые являются главным условием доставки помощи в наиболее пострадавшие районы. Число погибших при землетрясении в районе полуострова Ното в японской префектуре Исикава 1 января на утро понедельника возросло до 161, еще 103 человека не выходят на связь. Накануне стало известно, что более 2 300 человек оказались отрезаны от коммуникаций из-за разрушения дорог и мостов. Напомним, что в первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. По этой причине была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, а затем впервые с 2011 года — угроза большого цунами. В ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 метра. Ранее из-под завалов разрушенного дома в городе Судзу в этом районе через 124 часа после землетрясения удалось найти живой и спасти 90-летнюю женщину. Более 1 370 домов частично или полностью разрушены. Без воды остаются 66 тыс. домохозяйств в префектуре Исикава, без света — более 23,9 тыс. В регионе открыты 357 эвакуационных пунктов, число эвакуированных составляет 28,8 тыс. человек. На месте работают 5 900 сотрудников сил самообороны.

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