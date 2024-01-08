Какой драматический фильм получил "Золотой глобус — 2024"
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81-я церемония вручения наград прошла в отеле "Беверли-Хилтон" в Беверли-Хиллз штата Калифорния.
ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. "Оппенгеймер" Кристофера Нолана завоевал "Золотой глобус" в категории "Лучший драматический фильм", сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию телеканала CBS.
© © Universal StudiosКадр из трейлера к фильму "Оппенгеймер". Архивное фото
Кадр из трейлера к фильму "Оппенгеймер". Архивное фото
© © Universal Studios
81-я церемония вручения наград прошла в отеле "Беверли-Хилтон" города Беверли-Хиллз штата Калифорния.
Сам Нолан признан лучшим режиссером в соответствующей номинации.
Киллиан Мерфи, сыгравший в "Оппенгеймере", получил премию за лучшую мужскую драматическую роль, а Роберт Дауни — младший, также снявшийся в этой картине, удостоился статуэтки за лучшую мужскую роль второго плана.
Кроме "Оппенгеймера", в категории "Драма" были представлены фильмы "Зона интересов" Джонатана Глейзера, "Прошлые жизни" американского режиссера корейского происхождения Селина Сона, "Анатомия падения" французского режиссера Жюстина Трие, "Маэстро" Брэдли Купера и "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе.
Лучшей комедией признали фильм Йоргоса Лантимоса "Бедные-несчастные".
Лили Гладстоун получила статуэтку за главную женскую роль в картине Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны";
Пол Джаматти завоевал "Золотой глобус" в номинации "лучшая мужская роль в комедии/мюзикле" за роль в фильме "Оставленные";
работа Эммы Стоун в фильме "Бедные-несчастные" признана лучшей женской ролью в комедии/мюзикле;
в категории "Лучший драматический сериал" "Золотой глобус" завоевал четвертый, финальный сезон сериала "Наследники" ;
Киран Калкин, сыгравший в этой картине, стал победителем в номинации "Лучшая роль в драматическом телесериале";
фильм "Барби" получил "Золотой глобус" в номинации "Кинематографические и кассовые достижения", а певица Билли Айлиш — за звучащую в этом фильме композицию "What Was I Made For?";
последний мультфильм японского режиссера Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица" удостоен "Золотого глобуса" в категории "Лучший анимационный фильм";
Лучшим фильмом на иностранном языке признана французская лента "Анатомия падения".
Для справки: "Золотой глобус" вручается ежегодно в более чем 20 номинациях за достижения в кино и сериалах.
Премия была учреждена Ассоциацией иностранных журналистов Голливуда в 40-х годах XX века. В прошлом году ассоциация была реорганизована, но премия продолжила существование в качестве бизнес-компании. Победителей по-прежнему выбирают пишущие о киноиндустрии иностранные журналисты.