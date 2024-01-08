https://uz.sputniknews.ru/20240108/zolotoy-globus-drama-film-pobeditel-2024-41959213.html

Какой драматический фильм получил "Золотой глобус — 2024"

Какой драматический фильм получил "Золотой глобус — 2024"

81-я церемония вручения наград прошла в отеле "Беверли-Хилтон" в Беверли-Хиллз штата Калифорния

2024-01-08T12:34+0500

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фильм

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ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. "Оппенгеймер" Кристофера Нолана завоевал "Золотой глобус" в категории "Лучший драматический фильм", сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию телеканала CBS.81-я церемония вручения наград прошла в отеле "Беверли-Хилтон" города Беверли-Хиллз штата Калифорния.Сам Нолан признан лучшим режиссером в соответствующей номинации.Киллиан Мерфи, сыгравший в "Оппенгеймере", получил премию за лучшую мужскую драматическую роль, а Роберт Дауни — младший, также снявшийся в этой картине, удостоился статуэтки за лучшую мужскую роль второго плана.Кроме "Оппенгеймера", в категории "Драма" были представлены фильмы "Зона интересов" Джонатана Глейзера, "Прошлые жизни" американского режиссера корейского происхождения Селина Сона, "Анатомия падения" французского режиссера Жюстина Трие, "Маэстро" Брэдли Купера и "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе.Лучшей комедией признали фильм Йоргоса Лантимоса "Бедные-несчастные".Для справки: "Золотой глобус" вручается ежегодно в более чем 20 номинациях за достижения в кино и сериалах.Премия была учреждена Ассоциацией иностранных журналистов Голливуда в 40-х годах XX века. В прошлом году ассоциация была реорганизована, но премия продолжила существование в качестве бизнес-компании. Победителей по-прежнему выбирают пишущие о киноиндустрии иностранные журналисты.

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драматический фильм "золотой глобус — 2024" церемония вручения наград