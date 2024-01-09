https://uz.sputniknews.ru/20240109/germaniya-period-vnutripoliticheskiy-shtorm-41975658.html

Германия входит в период внутриполитического шторма

Германия входит в период внутриполитического шторма

Вчера в Берлине состоялась официальная церемония учреждения новой партии — "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" — силы, которая окончательно изменит политический ландшафт Германии

2024-01-09T13:55+0500

2024-01-09T13:55+0500

2024-01-09T13:55+0500

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Нынешний уже очень сильно надоел большинству немцев. Вот буквально на днях фермеры заблокировали выход с парома, на котором возвращался из отпуска вице-премьер Роберт Хабек. Они хотели поговорить с ним, но лидер "зеленых" предлагал им подняться на борт, а протестующие требовали, чтобы он спустился к ним. Охрана вице-канцлера была против, несколько фермеров попытались прорваться на борт, так что разговор так и не состоялся, а прокуратура начала расследование в отношении тех, кто проявлял настойчивость в стремлении пообщаться с Хабеком.Начавшиеся в Германии акции протестов фермеров завтра дополнит забастовка железнодорожников, но их экономические требования — лишь верхушка айсберга немецких проблем. Главная из которых — недовольство федеральным правительством и правящей коалицией. Рейтинги трех правящих партий падают уже давно и опустились до уровня одной трети избирателей, но теперь еще и канцлер Олаф Шольц стал самым непопулярным главой правительства в истории ФРГ. Всего за два года его руководства немцы успели полностью разочароваться в нехаризматичном и неэмоциональном преемнике Ангелы Меркель. Она правила 16 лет, а у Шольца все больше шансов не усидеть в своем кресле до намеченных на следующую осень выборов в бундестаг. И не потому, что состоятся досрочные выборы (хотя и такой вариант не исключен), а по причине добровольно-вынужденной отставки.Она может случиться по двум причинам: развал правящей коалиции (из которой хотят выйти свободные демократы, рискующие не попасть в будущий бундестаг) либо смена канцлера ради спасения коалиции и ее главной партии — СДПГ (рейтинги партии опускаются до 15 процентов, что вдвое меньше чем у ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем). Немецкая пресса уже обсуждает второй вариант с возможной заменой Шольца, подкрепляя эту тему опросами общественного мнения.Согласно последнему, почти две трети немцев (64 процента) за то, чтобы Шольц передал пост канцлера министру обороны Борису Писториусу. Хотя Писториус всего год работает на федеральном уровне, он уже несколько лет входит в число самых популярных политиков страны — и он точно самый популярный среди социал-демократов. Вовсе не факт, что, став канцлером, Писториус сможет привести СДПГ (точнее, правящую коалицию) к победе на выборах 2025 года, но его назначение хотя бы на время поднимет рейтинги партии. А оставив Шольца во главе правительства, СДПГ рискует сразу по двум направлениям: развал правительственной коалиции (с досрочными выборами) и поражение на выборах (неважно, очередных или досрочных). Поэтому аргументов в пользу смены Шольца на Писториуса все больше — интрига в том, когда именно это сделать.Менять канцлера в год выборов не рискнут — слишком поздно. А в этом году времени тоже не так много: в начале июня выборы в Европарламент, а в сентябре — в местные парламенты в трех восточногерманских землях. Если партии правящей коалиции проиграют и на общеевропейских (очень вероятно), и на региональных выборах (абсолютно точно), это станет ударом по и так ослабленной коалиции, которую сейчас действительно объединяет только страх перед будущим. То есть коалиция просто развалится, и никакая смена канцлера уже не поможет. Получается, что по-хорошему Шольца на Писториуса надо менять уже прямо сейчас — в ближайшие несколько месяцев. Но не факт, что политическая элита Германии к этому готова.Потому что хотя социал-демократы и "зеленые" боятся развала коалиции и возвращения к власти на следующих выборах ХДС/ХСС, еще больше они боятся начавшейся смены политического ландшафта, которая будет набирать обороты как раз в этом году. Потому что к антисистемной "Альтернативе для Германии", закрепившейся на уровне 20 с лишним процентов, добавляется партия Сары Вагенкнехт — как бы левая, но критически относящаяся и к миграционной политике, и к мультикультурализму, и к атлантизму. Две популярные несистемные партии (а партия Вагенкнехт получит поддержку не менее 15 процентов избирателей) нынешняя немецкая политическая система просто не выдержит и пойдет вразнос.Но перед тем попытается продолжить самоубийственную политику блокирования "гроздьев гнева", то есть изоляции на всех уровнях уже не только АдГ, но и партии Вагенкнехт. Что из этого получится? Ничего хорошего и устойчивого, но мы увидим попытку образования "большой коалиции", то есть объединения ХДС/ХСС с СДПГ, а возможно, и с "зелеными". На словах это будет сделано для того, чтобы спасти Германию от радикалов-экстремистов (и "понимающих Путина"), а на деле станет последней попыткой удержать уже умирающий партийный расклад. Произойдет ли это уже в нынешнем году, или системные партии отложат комбинацию до выборов осени следующего года — не имеет принципиального значения. Важнее то, что Германия входит в период повышенной политической турбулентности, большого шторма — причем практически одновременно с обеими англосаксонскими державами, в которых в этом году пройдут выборы с очень бурной сменой власти. То есть три ключевых страны Запада приближаются к серьезнейшим испытаниям политической системы, требующей уже не косметического, а капитального ремонта. Однако элиты не способны ни договориться о его параметрах, ни законсервировать уже сломавшийся порядок. Естественно, в России все это только на руку.

берлин

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