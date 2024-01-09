https://uz.sputniknews.ru/20240109/kakao-polza-vrach-rekomendatsii-41972221.html
Какой напиток может служить "защитой от старости" — диетолог
Какой напиток может служить "защитой от старости" — диетолог
Функции, которые угасают с возрастом, – способность обучаться, переносить физические нагрузки – все это теряется меньше, если регулярно включать в рацион нужные продукты.
2024-01-09T22:04+0500
2024-01-09T22:04+0500
2024-01-09T22:04+0500
это интересно
мнение эксперта
старость
сердце
какао-продукты
здоровье
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Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности во многих странах. Употребление продуктов, содержащих антиоксиданты, способствует их профилактике и продлению жизни, рассказала радио Sputnik врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова. В качестве примера она привела какао.По ее словам, этот напиток богат антиоксидантами, а это наша защита от старости, а также от атеросклероза и связанных с ним сердечно-сосудистых заболеваний."Биоактивные соединения, которые есть в какао, уменьшают склеивание тромбоцитов, это тоже помогает в профилактике инфарктов и инсультов. Поэтому можно сказать, что напиток продлевает жизнь. Кроме того, антиоксиданты и флавоноиды, содержащиеся в какао, улучшают память и внимание. Функции, которые угасают с возрастом, – способность обучаться, переносить физические нагрузки – все это теряется меньше, если мы употребляем продукты с антиоксидантами, и какао – один из них", – объяснила специалист.Также она добавила, что в составе напитка — компоненты, полезные людям с заболеваниями печени."Есть данные, что вещества, содержащиеся в какао, помогают пациентам с циррозом печени. Несомненно, напиток не будет лекарством, но он может замедлить прогрессирование этого заболевания. Какао может быть вспомогательной частью комплексной терапии различных патологий, которые приводят к циррозу, например, вирусных гепатитов или неалкогольной жировой болезни печени. Еще этот напиток способствует профилактике сахарного диабета и некоторых видов онкологических заболеваний", – пояснила Залетова.Она рекомендовала пить какао без молока и сахара два-три раза в неделю."Напиток, приготовленный из чистого какао-порошка, обладает максимально полезными свойствами. Он несладкий и жирноватый на вкус, в том числе за счет ненасыщенных жирных кислот в его составе. Такой какао рекомендуется пить хотя бы два-три раза в неделю, чтобы получить максимальную пользу. Но можно употреблять его и раз в неделю, чередуя с другими продуктами, содержащими антиоксиданты, например, с зеленым чаем", – уточнила врач-диетолог.Вместе с тем, она предупредила, что какао с сахаром или сиропом, приготовленное на молоке, может негативно отразиться на весе, поэтому таким вариантом напитка лучше не злоупотреблять.
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напиток жизнь продление возраст рацион продукты
напиток жизнь продление возраст рацион продукты
Какой напиток может служить "защитой от старости" — диетолог
Функции, которые угасают с возрастом, – способность обучаться, переносить физические нагрузки – все это теряется меньше, если регулярно включать в рацион нужные продукты.
Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности во многих странах. Употребление продуктов, содержащих антиоксиданты, способствует их профилактике и продлению жизни, рассказала радио Sputnik
врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова. В качестве примера она привела какао.
По ее словам, этот напиток богат антиоксидантами, а это наша защита от старости, а также от атеросклероза и связанных с ним сердечно-сосудистых заболеваний.
"Биоактивные соединения, которые есть в какао, уменьшают склеивание тромбоцитов, это тоже помогает в профилактике инфарктов и инсультов. Поэтому можно сказать, что напиток продлевает жизнь. Кроме того, антиоксиданты и флавоноиды, содержащиеся в какао, улучшают память и внимание. Функции, которые угасают с возрастом, – способность обучаться, переносить физические нагрузки – все это теряется меньше, если мы употребляем продукты с антиоксидантами, и какао – один из них", – объяснила специалист.
Также она добавила, что в составе напитка — компоненты, полезные людям с заболеваниями печени.
"Есть данные, что вещества, содержащиеся в какао, помогают пациентам с циррозом печени. Несомненно, напиток не будет лекарством, но он может замедлить прогрессирование этого заболевания. Какао может быть вспомогательной частью комплексной терапии различных патологий, которые приводят к циррозу, например, вирусных гепатитов или неалкогольной жировой болезни печени. Еще этот напиток способствует профилактике сахарного диабета и некоторых видов онкологических заболеваний", – пояснила Залетова.
Она рекомендовала пить какао без молока и сахара два-три раза в неделю.
"Напиток, приготовленный из чистого какао-порошка, обладает максимально полезными свойствами. Он несладкий и жирноватый на вкус, в том числе за счет ненасыщенных жирных кислот в его составе. Такой какао рекомендуется пить хотя бы два-три раза в неделю, чтобы получить максимальную пользу. Но можно употреблять его и раз в неделю, чередуя с другими продуктами, содержащими антиоксиданты, например, с зеленым чаем", – уточнила врач-диетолог.
Вместе с тем, она предупредила, что какао с сахаром или сиропом, приготовленное на молоке, может негативно отразиться на весе, поэтому таким вариантом напитка лучше не злоупотреблять.