https://uz.sputniknews.ru/20240109/samyy-jarkiy-god-2024-uchenyye-prognozy-41978692.html

Ученые прогнозируют, что 2024 год будет самым жарким в истории

Ученые прогнозируют, что 2024 год будет самым жарким в истории

В числе причин — природный феномен, характеризующийся аномальным повышением температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана.

2024-01-09T16:07+0500

2024-01-09T16:07+0500

2024-01-09T16:07+0500

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ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Наступивший 2024 год может побить рекорд 2023-го, став самым жарким за всю историю наблюдений из-за повышения температур на фоне глобального потепления и природного феномена Эль-Ниньо, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.Если в 2023 году средний показатель был примерно на 1,4 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальную эпоху (до XVIII века), то, по предварительным оценкам экспертов, в этом году температура повысится на 1,3 — 1,6 градуса."В первую очередь, конечно, виновато изменение климата. Сжигание ископаемого топлива увеличивает количество парниковых газов в атмосфере, что приводит к повышению средней глобальной температуры", — указано в статье.Еще одной весомой причиной происходящего ученые называют Эль-Ниньо — природный феномен, для которого характерно аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана.По словам специалиста некоммерческой организации по моделированию океана [C]Worthy Уллы Хид, чем дольше длится действие Эль-Ниньо, тем теплее становится Тихий океан и воздух над ним. В свою очередь, специалист от Национального управления океанических и атмосферных исследований Майкл Макфэден предупредил, что Эль-Ниньо требуется несколько месяцев, чтобы достичь пика, поэтому возможна задержка между нагревом Тихого океана и повышением температуры на поверхности Земли."Другими словами, второй год Эль-Ниньо будет жарче первого", — отмечает Bloomberg.По мнению метеоролога Петтери Тааласа, 2024 год будет еще жарче, а случаи засухи или наводнений лишь участятся. Так, в прошлом году засушливая погода в Центральной Америке уже привела к пересыханию озера Гатун, питающего Панамский канал.По словам Викки Томпсон, климатолога из Королевского метеорологического института Нидерландов, из-за высоких температур в прошлом году растаяла значительная часть морского льда, а это может изменить струйное течение через Северную Атлантику. Как следствие, штормы в Европе могут усилиться или возникнуть в новых местах.Кроме того, из-за феномена Эль-Ниньо возникнут изменения, которые могут сильно повлиять на аграрную сферу, а также усугубят ситуацию с лесными пожарами, например, в Канаде и США, предполагают специалисты.Вероятно, человечество прошло некий переломный момент в климатической системе, заключает Bloomberg.По прогнозу Всемирной метеорологической организации ООН, в следующие 5 лет глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких значений. Этому будут способствовать как антропогенный фактор, то есть парниковые газы, возникающие в результате сжигания ископаемого топлива, так и естественные обстоятельства, в том числе феномен Эль-Ниньо, который повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков.

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