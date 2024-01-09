https://uz.sputniknews.ru/20240109/uzbekistan-malyy-biznes-regiony-statistika-41981161.html

Какие регионы Узбекистана больше всего вовлечены в малый бизнес

Какие регионы Узбекистана больше всего вовлечены в малый бизнес

По данным Агентства статистики, число действующих в республике субъектов предпринимательства по состоянию на 1 декабря 2023 года, без учета фермерских и дехканских хозяйств, составило 428 396. Большая их часть — 424 695 субъекты малого предпринимательства.

2024-01-09T18:11+0500

2024-01-09T18:11+0500

2024-01-09T18:11+0500

инфографика

статистика

малый бизнес

предпринимательство

узбекистан

регион

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В рейтинге, демонстрирующем степень вовлеченности населения в малый бизнес лидирует Ташкент (87 780). На втором месте, но со значительным отставанием — Ташкентская область (39 461). Меньше всего субъектов малого предпринимательства в Сырдарьинской области — 11 564.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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Sputnik Узбекистан

узбекистан регионы малый бизнес на 1 декабря 2023 года