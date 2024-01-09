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В Узбекистане разработали и успешно испытали съедобную вакцину от COVID-19

В Узбекистане разработали и успешно испытали съедобную вакцину от COVID-19

Вакцину против коронавирусной инфекции создали на основе томата. При употреблении таких плодов в крови и кишечнике вырабатываются высокие уровни нейтрализующих антител. В дальнейшем ТОМАВАК планируют производить в виде биологически активных капсул.

2024-01-09T15:00+0500

2024-01-09T15:00+0500

2024-01-09T15:00+0500

узбекистан

вакцина

коронавирус covid-19

томаты

узбекские ученые

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ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Узбекистанские ученые создали вакцину против COVID-19 на основе томата, сообщает Минсельхоз.TOMAVAC заявлена, как первая съедобная вакцина против коронавирусной инфекции.Специалисты поместили в специальные векторы фрагмент гена, кодирующий антигенный белок S1 коронавируса и встроили его в геном клеток томата. Из этих клеток получили помидоры, регулярно вырабатывающие белок-антиген S1.Первые испытания вакцины на добровольцах, которые употребляли по 50 граммов (38,5 мкг антигена S1) томатов (TOMAVAC) во время обеда в течение 3 дней, прошли успешно. По словам ученых, никаких побочных эффектов у испытуемых не наблюдалось, а в их в крови и кишечнике выработались высокие уровни нейтрализующих антител.Результаты исследования вакцины опубликовали в зарубежном научном журнале Frontiers in Nutritional Immunology.После проведения второй и третьей фазы клинических испытаний такие томаты можно будет выращивать на специально отведенных полях в зависимости от потребности. Также планируют производить ТОМАVАC в виде удобных для применения биологически активных капсул против коронавируса. В настоящее время специалисты определяют оптимальные параметры для лиофилизации (вакуумной сушки, обезвоживания) и капсулирования продукта.

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