https://uz.sputniknews.ru/20240110/katar-kompaniya-tashkent-bolnitsa-stroitelstvo-41991289.html

Катарская компания построит многопрофильную больницу в Ташкенте

Катарская компания построит многопрофильную больницу в Ташкенте

Современное многосетевое медучреждение на 300 койко-мест создадут на основе государственно-частного партнерства

2024-01-10T14:55+0500

2024-01-10T14:55+0500

2024-01-10T14:55+0500

общество

узбекистан

ташкент

катар

больница

строительство

проект

здравоохранение

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ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Катарская компания приступает к строительству многопрофильной больницы в Ташкенте, сообщает ИА "Дунё".Реализацию проектов в сфере здравоохранения обсудили в ходе встречи сотрудников посольства Узбекистана в Дохе с коммерческим директором катарской компании "Elegancia Healthcare" Десмондом Доннелли.Как отмечается, на начальном этапе реализации проекта в компании "Elegancia Healthcare" будут трудоустроены четыре узбекских специалиста.Вместе с тем, достигнута договоренность о трудоустройстве квалифицированных врачей и медсестер из Узбекистана, свободно владеющих английским языком, в клиники "The View Hospital", "Military Medical City" и "Hopital Alghero Qatari Alleman" компании "Elegancia Healthcare".

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