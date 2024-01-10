https://uz.sputniknews.ru/20240110/katar-kompaniya-tashkent-bolnitsa-stroitelstvo-41991289.html
Катарская компания построит многопрофильную больницу в Ташкенте
Катарская компания построит многопрофильную больницу в Ташкенте
Современное многосетевое медучреждение на 300 койко-мест создадут на основе государственно-частного партнерства
2024-01-10T14:55+0500
2024-01-10T14:55+0500
2024-01-10T14:55+0500
общество
узбекистан
ташкент
катар
больница
строительство
проект
здравоохранение
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ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Катарская компания приступает к строительству многопрофильной больницы в Ташкенте, сообщает ИА "Дунё".Реализацию проектов в сфере здравоохранения обсудили в ходе встречи сотрудников посольства Узбекистана в Дохе с коммерческим директором катарской компании "Elegancia Healthcare" Десмондом Доннелли.Как отмечается, на начальном этапе реализации проекта в компании "Elegancia Healthcare" будут трудоустроены четыре узбекских специалиста.Вместе с тем, достигнута договоренность о трудоустройстве квалифицированных врачей и медсестер из Узбекистана, свободно владеющих английским языком, в клиники "The View Hospital", "Military Medical City" и "Hopital Alghero Qatari Alleman" компании "Elegancia Healthcare".
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катар компания ташкент строительство медучреждение гчп
катар компания ташкент строительство медучреждение гчп
Катарская компания построит многопрофильную больницу в Ташкенте
Современное многосетевое медучреждение на 300 койко-мест создадут на основе государственно-частного партнерства.
ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik.
Катарская компания приступает к строительству многопрофильной больницы в Ташкенте, сообщает
ИА "Дунё".
Реализацию проектов в сфере здравоохранения обсудили в ходе встречи сотрудников посольства Узбекистана в Дохе с коммерческим директором катарской компании "Elegancia Healthcare" Десмондом Доннелли.
"В рамках переговоров катарская сторона заявила, что до конца января завершит первичную документацию и в марте этого года начнет разработку технико-экономической базы для создания современной многосетевой больницы на 300 койко-мест в городе Ташкенте на основе государственно-частного партнерства", — говорится в сообщении.
Как отмечается, на начальном этапе реализации проекта в компании "Elegancia Healthcare" будут трудоустроены четыре узбекских специалиста.
Вместе с тем, достигнута договоренность о трудоустройстве квалифицированных врачей и медсестер из Узбекистана, свободно владеющих английским языком, в клиники "The View Hospital", "Military Medical City" и "Hopital Alghero Qatari Alleman" компании "Elegancia Healthcare".