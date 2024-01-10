https://uz.sputniknews.ru/20240110/uzbekistan-angren-muzey-istorii-eksponaty-41987019.html

Какие экспонаты представлены в музее истории города Ангрена

Какие экспонаты представлены в музее истории города Ангрена

Сегодня там хранятся более 32 тыс. экспонатов, включая археологические находки, этнографические материалы и произведения изобразительного искусства

2024-01-10T11:51+0500

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Музей истории Ангрена основан 21 сентября 1960 года. Он состоит из 3 отделов: природа, история и этнография. Сегодня там хранятся более 32 тыс. экспонатов. Все они являются артефактами, найденными на территории Ангрена. В их числе — археологические находки, этнографические материалы и произведения изобразительного искусства.В историческом отделе музея представлен макет жилища древних людей, населявших эту местность.Отдел “Природа” рассказывает о флоре, фауне и климатических условиях Ахангаранского района. Среди более 5 тыс. экспонатов есть находки, связанные с растениями, животными и птицами этого ареала.В этнографическом отделе представлены сведения о быте и культуре местного населения.Только в прошлом году музей посетили 20 тыс. человек.Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан.

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