https://uz.sputniknews.ru/20240110/uzbekistan-angren-muzey-istorii-eksponaty-41987019.html
Какие экспонаты представлены в музее истории города Ангрена
Какие экспонаты представлены в музее истории города Ангрена
Сегодня там хранятся более 32 тыс. экспонатов, включая археологические находки, этнографические материалы и произведения изобразительного искусства
2024-01-10T11:51+0500
2024-01-10T11:51+0500
2024-01-10T11:51+0500
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узбекистан
ангрен
музей
история
культура
общество
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Музей истории Ангрена основан 21 сентября 1960 года. Он состоит из 3 отделов: природа, история и этнография. Сегодня там хранятся более 32 тыс. экспонатов. Все они являются артефактами, найденными на территории Ангрена. В их числе — археологические находки, этнографические материалы и произведения изобразительного искусства.В историческом отделе музея представлен макет жилища древних людей, населявших эту местность.Отдел “Природа” рассказывает о флоре, фауне и климатических условиях Ахангаранского района. Среди более 5 тыс. экспонатов есть находки, связанные с растениями, животными и птицами этого ареала.В этнографическом отделе представлены сведения о быте и культуре местного населения.Только в прошлом году музей посетили 20 тыс. человек.Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан.
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музей истории ангрен экспонаты археологические находки этнографические материалы произведения изобразительного искусства
музей истории ангрен экспонаты археологические находки этнографические материалы произведения изобразительного искусства
Какие экспонаты представлены в музее истории города Ангрена
Эксклюзив
Сегодня там хранятся более 32 тыс. экспонатов, включая археологические находки, этнографические материалы и произведения изобразительного искусства.
Музей истории Ангрена основан 21 сентября 1960 года. Он состоит из 3 отделов: природа, история и этнография. Сегодня там хранятся более 32 тыс. экспонатов. Все они являются артефактами, найденными на территории Ангрена. В их числе — археологические находки, этнографические материалы и произведения изобразительного искусства.
В историческом отделе музея представлен макет жилища древних людей, населявших эту местность.
"Изначально Ангрен был одной из территорий в долине реки Ахангаран. В 1946 году Ангрен получил статус города. Первыми обитателями города считались кураминцы. Мы попытались представить условия жизни кураминцев в виде макета, диорамы. Она показывает, как жили люди в X веке, из каких материалов строили дома"— рассказала старший научный сотрудник музея Гульмира Салиханова.
Отдел “Природа” рассказывает о флоре, фауне и климатических условиях Ахангаранского района. Среди более 5 тыс. экспонатов есть находки, связанные с растениями, животными и птицами этого ареала.
В этнографическом отделе представлены сведения о быте и культуре местного населения.
Только в прошлом году музей посетили 20 тыс. человек.
Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан.