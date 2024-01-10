https://uz.sputniknews.ru/20240110/uzbekistan-inostrantsy-priyezd-lecheniye-statistika-41995438.html

Сколько медицинских туристов приехали в Узбекистан в 2023 году

Сколько медицинских туристов приехали в Узбекистан в 2023 году

Тысячи иностранных граждан ежегодно посещают в республику, чтобы совместить отдых с получением медицинской помощи

2024-01-10T17:26+0500

2024-01-10T17:26+0500

2024-01-10T17:26+0500

инфографика

узбекистан

медицина

туризм

лечение

таджикистан

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Впервые о развитии медицинского туризма в Узбекистане заговорили в 2015 году. На тот момент иностранцев, приехавших в страну для лечения насчитывалось 12 тыс. человек.В 2023 году количество медицинских туристов в РУз превысило 61 тыс.Среди желающих укрепить здоровье большая часть из Таджикистана. Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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