https://uz.sputniknews.ru/20240110/uzbekistan-inostrantsy-priyezd-lecheniye-statistika-41995438.html
Сколько медицинских туристов приехали в Узбекистан в 2023 году
Сколько медицинских туристов приехали в Узбекистан в 2023 году
Тысячи иностранных граждан ежегодно посещают в республику, чтобы совместить отдых с получением медицинской помощи
2024-01-10T17:26+0500
2024-01-10T17:26+0500
2024-01-10T17:26+0500
инфографика
узбекистан
медицина
туризм
лечение
таджикистан
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Впервые о развитии медицинского туризма в Узбекистане заговорили в 2015 году. На тот момент иностранцев, приехавших в страну для лечения насчитывалось 12 тыс. человек.В 2023 году количество медицинских туристов в РУз превысило 61 тыс.Среди желающих укрепить здоровье большая часть из Таджикистана. Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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иностранцы узбекистан лечение 2023 год отдых получение медицинской помощи
иностранцы узбекистан лечение 2023 год отдых получение медицинской помощи
Сколько медицинских туристов приехали в Узбекистан в 2023 году
Тысячи иностранных граждан ежегодно посещают республику, чтобы совместить отдых с получением медицинской помощи.
Впервые о развитии медицинского туризма в Узбекистане заговорили в 2015 году. На тот момент иностранцев, приехавших в страну для лечения насчитывалось 12 тыс. человек.
В 2023 году количество медицинских туристов в РУз превысило 61 тыс.
Среди желающих укрепить здоровье большая часть из Таджикистана. Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.