https://uz.sputniknews.ru/20240110/uzbekistan-tamojnya-rabota-2023-41996121.html

Таможенники Узбекистана в 2023 году изъяли более 9 тонн наркотических веществ

Таможенники Узбекистана в 2023 году изъяли более 9 тонн наркотических веществ

Таможенные сборы, направленные в госбюджет, составили 58,4 трлн сумов, что на 27% больше по сравнению с 2022 годом.

2024-01-10T18:30+0500

2024-01-10T18:30+0500

2024-01-10T18:30+0500

узбекистан

таможенный комитет при министерстве экономики и финансов республики узбекистан

наркотики

оружие

брифинг

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ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. В 2023 году сотрудники Таможенного комитета Узбекистана изъяли около 9,2 тонны наркотических средств — на 8,4 тонны или в 12,3 раза больше, чем в 2022 году.Об этом на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций сообщил руководитель информационной службы Таможенного комитета Нурбек Саломов.Также он добавил, что в прошлом году таможенники республики обнаружили 650 тыс. единиц психотропных и сильнодействующих веществ, пресекли попытки незаконного провоза через границу 8,8 единиц оружия и взрывчатых веществ.Кроме того, в этот же период пресечен незаконный оборот 5,7 млн упаковок табачной продукции, что в 3,6 раза больше, чем годом ранее.Таможенные сборы, направленные в госбюджет, составили 58,4 трлн сумов, увеличившись на 27% по сравнению с 2022 годом.

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