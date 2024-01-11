https://uz.sputniknews.ru/20240111/karakalpakstan-razvitiye-mirziyoyev-soveschaniye-41998991.html

Новые проекты, рабочие места и инвестиции – какие изменения ждут Каракалпакстан

Новые проекты, рабочие места и инвестиции – какие изменения ждут Каракалпакстан

В 2024 году в регион планируют привлечь $21млрд иностранных инвестиций.Также президент РУз поставил задачу разработать программу по развитию туризма в Каракалпакстане.

2024-01-11T09:58+0500

2024-01-11T09:58+0500

2024-01-11T09:58+0500

общество

узбекистан

каракалпакстан

проект

шавкат мирзиёев

инвестиции

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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. В текущем году в намечено довести объем промышленного производства Каракалпакстана до 23 трлн сумов. Об этом стало известно в ходе совещания под председательством Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба президента.Участники проанализировали проводимую работу и определили дальнейшие задачи по социально-экономическому развитию Каракалпакстана.В настоящее время, численность населения региона превысила 2 млн человек. Ежегодно на рынок труда выходят 50 тыс. граждан. Глава республики отметил необходимость обучения их современным профессиям, обеспечения работой и достойными условиями.В 2024 году в регион планируют привлечь $2,1 млрд долларов иностранных инвестиций. За счет этого реализуют 206 проектов в промышленности, 240 в сфере услуг, 34 в сельском хозяйстве, создадут около 13 тыс. высокодоходных рабочих мест.В Каракалпакстане наблюдается позитивная динамика развития производства, сельского хозяйства, туристических и иных услуг. Президент подчеркнул, что нужно эффективно использовать эту возможность и довести экспорт до $160 млн.Также речь шла об улучшении инфраструктуры махаллей и ремонте домов их жителей.Вместе с тем, на лечение лиц, нуждающихся в высокотехнологичных медицинских услугах, выделят 2,3 млрд. сумов."Кроме того, на проекты, основанные на инициативах граждан, будет направлено 182 млрд сумов, а также 40 млрд сумов из местного бюджета в этом году. 10 трлн сумов будет выделено на проекты в рамках программ поддержки малого и среднего бизнеса", — указано в сообщении.В свою очередь, Мирзиёев отметил, что планы по созданию новых рабочих мест в регионе не соответствуют имеющемуся потенциалу, и указал на дополнительные возможности."Например, в 51 промышленной зоне можно запустить 71 проект на сумму 775 млрд сумов и создать 1 тыс. рабочих мест. Или можно выставить 10 тыс. гектаров свободной земли на торги и привлечь 20 тыс. предпринимателей. Это означает 50 тыс. рабочих мест. Также имеется возможность освоить нерудные месторождения и за счет проектов на сумму 7,5 трлнсумов трудоустроить 10 тыс. человек", — говорится в сообщении.Глава республики отметил, что одним из больших резервов в этом плане является туризм. В связи с этим он поставил ​​задачу разработать программу по развитию туризма в Каракалпакстане, особенно его экологических, этнографических и паломнических направлений, организовать туристический кластер и привлечь в сферу зарубежных экспертов. Также Мирзиёев указал на необходимость развития Нукусского аэропорта и увеличения авиаперевозок, строительства новых гостиниц, модернизации музеев, расширения придорожного сервиса."Отмечена важность привлечения специалистов из Германии, Южной Кореи, Японии и Турции для обучения молодежи 17 видам востребованных навыков, таким как иностранные языки, информационные технологии, дизайн, гостиничный сервис", — говорится в сообщении.Ответственные лица отметили все возможности для превращения Каракалпакстана в регион, свободный от безработицы, и рассказали о мерах, которые будут приняты в этом направлении.

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каракалпакстан 2024 год изменения привлечение иностранных инвестиций разработка программы по развитию туризма в каракалпакстане