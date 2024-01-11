Новые проекты, рабочие места и инвестиции – какие изменения ждут Каракалпакстан
© Пресс-служба президента УзбекистанаФлаги Узбекистана и Каракалпакстана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В 2024 году в регион планируют привлечь $21 млрд иностранных инвестиций. Также президент РУз поставил задачу разработать программу по развитию туризма в Каракалпакстане.
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. В текущем году в намечено довести объем промышленного производства Каракалпакстана до 23 трлн сумов. Об этом стало известно в ходе совещания под председательством Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаОбсуждены меры экономического развития и создания рабочих мест в Республике Каракалпакстан
Обсуждены меры экономического развития и создания рабочих мест в Республике Каракалпакстан
© Пресс-служба президента Узбекистана
Участники проанализировали проводимую работу и определили дальнейшие задачи по социально-экономическому развитию Каракалпакстана.
В настоящее время, численность населения региона превысила 2 млн человек. Ежегодно на рынок труда выходят 50 тыс. граждан. Глава республики отметил необходимость обучения их современным профессиям, обеспечения работой и достойными условиями.
"В частности, намечено довести объем промышленного производства до 23 трлн сумов, создать мощности по выпуску продукции на 2 трлн сумов. В текстильной отрасли, электротехнике, фармацевтике и секторе строительных материалов запустят 24 крупных проекта на 5 трлн сумов", — говорится в сообщении.
В 2024 году в регион планируют привлечь $2,1 млрд долларов иностранных инвестиций. За счет этого реализуют 206 проектов в промышленности, 240 в сфере услуг, 34 в сельском хозяйстве, создадут около 13 тыс. высокодоходных рабочих мест.
В Каракалпакстане наблюдается позитивная динамика развития производства, сельского хозяйства, туристических и иных услуг. Президент подчеркнул, что нужно эффективно использовать эту возможность и довести экспорт до $160 млн.
"Для повышения урожайности в сельском хозяйстве будет привлечен иностранный грант. На 6 тыс. гектаров земли будут внедрены водосберегающие технологии, а 31 тыс. гектаров будет выровнена лазерами"— говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаОбсуждены меры экономического развития и создания рабочих мест в Республике Каракалпакстан
Обсуждены меры экономического развития и создания рабочих мест в Республике Каракалпакстан
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также речь шла об улучшении инфраструктуры махаллей и ремонте домов их жителей.
Вместе с тем, на лечение лиц, нуждающихся в высокотехнологичных медицинских услугах, выделят 2,3 млрд. сумов.
"Кроме того, на проекты, основанные на инициативах граждан, будет направлено 182 млрд сумов, а также 40 млрд сумов из местного бюджета в этом году. 10 трлн сумов будет выделено на проекты в рамках программ поддержки малого и среднего бизнеса", — указано в сообщении.
В свою очередь, Мирзиёев отметил, что планы по созданию новых рабочих мест в регионе не соответствуют имеющемуся потенциалу, и указал на дополнительные возможности.
"Например, в 51 промышленной зоне можно запустить 71 проект на сумму 775 млрд сумов и создать 1 тыс. рабочих мест. Или можно выставить 10 тыс. гектаров свободной земли на торги и привлечь 20 тыс. предпринимателей. Это означает 50 тыс. рабочих мест. Также имеется возможность освоить нерудные месторождения и за счет проектов на сумму 7,5 трлнсумов трудоустроить 10 тыс. человек", — говорится в сообщении.
Глава республики отметил, что одним из больших резервов в этом плане является туризм. В связи с этим он поставил задачу разработать программу по развитию туризма в Каракалпакстане, особенно его экологических, этнографических и паломнических направлений, организовать туристический кластер и привлечь в сферу зарубежных экспертов. Также Мирзиёев указал на необходимость развития Нукусского аэропорта и увеличения авиаперевозок, строительства новых гостиниц, модернизации музеев, расширения придорожного сервиса.
"Отмечена важность привлечения специалистов из Германии, Южной Кореи, Японии и Турции для обучения молодежи 17 видам востребованных навыков, таким как иностранные языки, информационные технологии, дизайн, гостиничный сервис", — говорится в сообщении.
Ответственные лица отметили все возможности для превращения Каракалпакстана в регион, свободный от безработицы, и рассказали о мерах, которые будут приняты в этом направлении.