https://uz.sputniknews.ru/20240111/rossiya-sb-oon-po-ukrainye-yevropa-strany-42002976.html

РФ выступила против приглашения в СБ ООН по Украине делегаций ряда европейских стран

РФ выступила против приглашения в СБ ООН по Украине делегаций ряда европейских стран

По мнению Москвы, эти страны повторяют одни и те же как "под копирку написанные" тезисы

2024-01-11T14:06+0500

2024-01-11T14:06+0500

2024-01-11T14:40+0500

россия

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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Российская сторона выступила против участия некоторых стран ЕС в заседании Совета Безопасности ООН по Украине, поскольку они повторяют одни и те же тезисы, заявил постпред России при организации Василий Небензя, сообщает РИА Новости. В ходе прошедшей встречи некоторые представители Запада безапелляционно и бездоказательно обвинили Россию в применении вооружений из КНДР во время спецоперации."Хотели бы для протокола зафиксировать наше принципиальное несогласие с подходом, избранным французским председательством, несмотря на наше возражение, в отношении приглашения на сегодняшнее заседание делегаций по правилам 37 и 39. Их общее число, включая Украину, составляет шесть — это Евросоюз, Италия, Польша, Эстония, Германия и Украина, письменные доклады дадут Дания, Греция, Румыния, что, очевидно, избыточно для такого формата, как брифинг, который, в отличие от открытых дебатов с широким кругом участников, предполагает сфокусированную дискуссию", — сказал Небензя.По словам российского дипломата, выступления европейских политиков не привносят добавленной стоимости заседанию, поскольку они раз за разом повторяют заявления в русле общей позиции ЕС и НАТО. Небензя отметил, что единственная цель, с которой эти делегации посещают Совбез ООН – это озвучить тезисы на камеру исключительно ради внутренней аудитории. По мнению России, подобный подход подрывает авторитет Совета Безопасности ООН."Считаем, что такой подход подрывает авторитет Совета", — подчеркнул постпред РФ.США, несмотря на опровержения Москвой подобных вбросов, считают, что Россия якобы использует полученные от КНДР ракеты для ударов по Украине, заявил на брифинге в начале января координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. При этом он не представил каких-либо доказательств.В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать заявление представителя американской администрации, но напомнил, что Киев бьет по российским городам западным оружием.В то же время Венгрия и Словакия стали единственными странами в ЕС, которые не подписали заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и руководителей МИД стран — членов Евросоюза, а также нескольких других азиатских и западных государств о "передаче" России северокорейских ракет. Москва не раз отвергала обвинения в нарушении санкций Совбеза ООН в отношении КНДР.

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