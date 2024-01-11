https://uz.sputniknews.ru/20240111/rossiya-transneft-postavki-eaeu-rost-41999744.html

Российская "Транснефть" в 2023 году увеличила поставки нефтепродуктов в страны ЕАЭС

Российская "Транснефть" в 2023 году увеличила поставки нефтепродуктов в страны ЕАЭС

Этот показатель почти на 30% выше, чем годом ранее, при фактической остановке поставок по трубе в западном направлении.

2024-01-11T11:00+0500

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россия

нефть

компания "транснефть"

поставки

еаэс

таджикистан

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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Российская компания "Транснефть" в прошедшем году нарастила поставки нефтепродуктов из России в другие страны Евразийского экономического союза, сообщает РИА Новости. В компании отметили, что при фактической остановке экспорта по продуктопроводам в западном направлении идет рост экспорта не только в страны ЕАЭС, но и в другие страны, включая Таджикистан. В 2023 году этот показатель вырос до 530 тыс. тонн, что на 29,3% выше, чем годом ранее.Напомним, что с 5 декабря 2022 года в Евросоюзе вступило в силу эмбарго на закупки российской нефти, а с 5 февраля 2023 года — на торговлю нефтепродуктами из российского сырья, в том числе бензином и дизтопливом.

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