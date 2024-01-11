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https://uz.sputniknews.ru/20240111/rossiya-transneft-postavki-eaeu-rost-41999744.html
Российская "Транснефть" в 2023 году увеличила поставки нефтепродуктов в страны ЕАЭС
Российская "Транснефть" в 2023 году увеличила поставки нефтепродуктов в страны ЕАЭС
Этот показатель почти на 30% выше, чем годом ранее, при фактической остановке поставок по трубе в западном направлении.
2024-01-11T11:00+0500
2024-01-11T11:00+0500
россия
нефть
компания "транснефть"
поставки
еаэс
таджикистан
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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Российская компания "Транснефть" в прошедшем году нарастила поставки нефтепродуктов из России в другие страны Евразийского экономического союза, сообщает РИА Новости. В компании отметили, что при фактической остановке экспорта по продуктопроводам в западном направлении идет рост экспорта не только в страны ЕАЭС, но и в другие страны, включая Таджикистан. В 2023 году этот показатель вырос до 530 тыс. тонн, что на 29,3% выше, чем годом ранее.Напомним, что с 5 декабря 2022 года в Евросоюзе вступило в силу эмбарго на закупки российской нефти, а с 5 февраля 2023 года — на торговлю нефтепродуктами из российского сырья, в том числе бензином и дизтопливом.
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транснефть увеличение поставки страны еаэс 2023 год
транснефть увеличение поставки страны еаэс 2023 год

Российская "Транснефть" в 2023 году увеличила поставки нефтепродуктов в страны ЕАЭС

11:00 11.01.2024
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПерекачивающая станция "Предгорная" проекта "Юг" компании "Транснефть".
Перекачивающая станция Предгорная проекта Юг компании Транснефть. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.01.2024
© Sputnik / Виталий Тимкив
/
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Этот показатель почти на 30% выше, чем годом ранее, при фактической остановке поставок по трубе в западном направлении.
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Российская компания "Транснефть" в прошедшем году нарастила поставки нефтепродуктов из России в другие страны Евразийского экономического союза, сообщает РИА Новости.
В компании отметили, что при фактической остановке экспорта по продуктопроводам в западном направлении идет рост экспорта не только в страны ЕАЭС, но и в другие страны, включая Таджикистан. В 2023 году этот показатель вырос до 530 тыс. тонн, что на 29,3% выше, чем годом ранее.
Напомним, что с 5 декабря 2022 года в Евросоюзе вступило в силу эмбарго на закупки российской нефти, а с 5 февраля 2023 года — на торговлю нефтепродуктами из российского сырья, в том числе бензином и дизтопливом.
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