https://uz.sputniknews.ru/20240111/rossiya-uzbekistan-ryba-postavki-kvota-42009734.html
Россия увеличивает квоты на вылов рыбы для Узбекистана
Россия увеличивает квоты на вылов рыбы для Узбекистана
В ходе переговоров представители Ассоциации "Узбекбаликсаноат" и Росрыболовства также обсудили создание в республике совместного предприятия
2024-01-11T19:10+0500
2024-01-11T19:10+0500
2024-01-11T19:10+0500
узбекистан
россия
рыба
экономика
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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Россия будет ежегодно поставлять в Узбекистан 50 тыс. тонн минтая, сообщает Минсельхоз.Вопрос выделения квоты на вылов рыбы для РУз в экономических зонах РФ обсудили представители Ассоциации "Узбекбаликсаноат" с российскими коллегами из Федерального агентства по рыболовству."В целях увеличения запрашиваемых Узбекистаном объемов квот на вылов 50 тыс. тонн минтая и 20 тыс. тонн сельди решено реализовывать их поэтапно, исходя из существующего внутреннего спроса на эту продукцию в стране", — говорится в сообщении.Также стороны обсудили предложение Узбекистана о создании в этой связи совместного предприятия.Это послужит более эффективной организации поставок рыбы и рыбной продукции в республику, обеспечению населения качественной и доступной продукцией, увеличению ее потребления в школах и детских садах.
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россия узбекистан рыба поставки создание совместное предприятия
россия узбекистан рыба поставки создание совместное предприятия
Россия увеличивает квоты на вылов рыбы для Узбекистана
В ходе переговоров представители Ассоциации "Узбекбаликсаноат" и Росрыболовства также обсудили создание совместного предприятия.
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik.
Россия будет ежегодно поставлять в Узбекистан 50 тыс. тонн минтая, сообщает
Минсельхоз.
Вопрос выделения квоты на вылов рыбы для РУз в экономических зонах РФ обсудили представители Ассоциации "Узбекбаликсаноат" с российскими коллегами из Федерального агентства по рыболовству.
"В целях увеличения запрашиваемых Узбекистаном объемов квот на вылов 50 тыс. тонн минтая и 20 тыс. тонн сельди решено реализовывать их поэтапно, исходя из существующего внутреннего спроса на эту продукцию в стране", — говорится в сообщении.
Также стороны обсудили предложение Узбекистана о создании в этой связи совместного предприятия.
Это послужит более эффективной организации поставок рыбы и рыбной продукции в республику, обеспечению населения качественной и доступной продукцией, увеличению ее потребления в школах и детских садах.