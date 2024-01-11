https://uz.sputniknews.ru/20240111/rossiya-uzbekistan-ryba-postavki-kvota-42009734.html

Россия увеличивает квоты на вылов рыбы для Узбекистана

Россия увеличивает квоты на вылов рыбы для Узбекистана

В ходе переговоров представители Ассоциации "Узбекбаликсаноат" и Росрыболовства также обсудили создание в республике совместного предприятия

2024-01-11T19:10+0500

2024-01-11T19:10+0500

2024-01-11T19:10+0500

узбекистан

россия

рыба

экономика

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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Россия будет ежегодно поставлять в Узбекистан 50 тыс. тонн минтая, сообщает Минсельхоз.Вопрос выделения квоты на вылов рыбы для РУз в экономических зонах РФ обсудили представители Ассоциации "Узбекбаликсаноат" с российскими коллегами из Федерального агентства по рыболовству."В целях увеличения запрашиваемых Узбекистаном объемов квот на вылов 50 тыс. тонн минтая и 20 тыс. тонн сельди решено реализовывать их поэтапно, исходя из существующего внутреннего спроса на эту продукцию в стране", — говорится в сообщении.Также стороны обсудили предложение Узбекистана о создании в этой связи совместного предприятия.Это послужит более эффективной организации поставок рыбы и рыбной продукции в республику, обеспечению населения качественной и доступной продукцией, увеличению ее потребления в школах и детских садах.

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