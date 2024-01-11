https://uz.sputniknews.ru/20240111/rossiya-yuriy-solomin-smert-42005064.html

Скончался Народный артист СССР, худрук Малого театра России Юрий Соломин

Скончался Народный артист СССР, худрук Малого театра России Юрий Соломин

Творчество Юрия Соломина было отмечено многочисленными наградами. В 2001 году в честь актера назвали малую планету

2024-01-11T15:28+0500

2024-01-11T15:28+0500

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россия

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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Народный артист СССР, худрук Малого театра России Юрий Соломин скончался на 89-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на дирекцию Малого театра. 6 ноября Соломина госпитализировали с инсультом. Затем его перевели из реанимации в обычную палату отделения неврологии. Сообщалось, что состояние артиста улучшается. Два дня назад появились сообщения, что его выписали из больницы.Юрий Мефодьевич Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите в семье профессиональных музыкантов.В 1957 году он окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина, а с 1961-го начал в нем преподавать. Сразу по окончании училища Юрия Соломина приняли в Малый театр, где, начав с эпизодических ролей, он вскоре стал играть ведущие роли в пьесах советского репертуара. В качестве режиссера Соломин работал в Малом театре и на телевидении. Он снялся почти в 60 фильмах и сериалах. Соломин дебютировал на экране в роли инженера Павла Каурова в фильме режиссера Исидора Анненского "Бессонная ночь", который вышел в 1960 году. Но всесоюзная известность пришла к нему девять лет спустя после роли капитана Кольцова в фильме Евгения Ташкова "Адъютант его превосходительства". В его фильмографии картины "Хождение по мукам", "Школьный вальс", "Обыкновенное чудо", "Летучая мышь", "ТАСС уполномочен заявить…".Роль Арсеньева в первом цветном фильме японского режиссера Акиры Куросавы "Дерсу Узала" (1975) принесла актеру мировую известность. Фильм получил американскую премию "Оскар".С сентября 1990 года по декабрь 1991 год Юрий Соломин занимал должность министра культуры РСФСР, в 1992 году – министра культуры России.В 1988 году Соломину присвоили звание Народного артиста СССР, а в 2020-м Героя Труда Российской Федерации. Также он был лауреатом Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1971), Государственной премии России (2001). Был награжден орденом Дружбы Народов (1985), орденом Почета (2010). Соломин — полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".В числе наград Юрия Соломина также ордена Японии — "За вклад в мировую культуру" (1993) и "Восходящего солнца" (2011), орден Святого благоверного князя Даниила Московского и Преподобного Андрея Рублева I степени Русской православной церкви.Артист был лауреатом премии "Золотой Овен" (1996), Международной театральной премии Станиславского (2001), премии "Звезда театрала" (2010), премии ФСБ (2010). В 2001 году в честь актера назвали малую планету под номером 10054.

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