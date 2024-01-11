https://uz.sputniknews.ru/20240111/uzbekistan-benzin-kachestvo-proverka-42004900.html

Где и как проверяют качество бензина в Узбекистане

Где и как проверяют качество бензина в Узбекистане

В республике работают четыре контрольно-химические лаборатории "Узэнергоинспекции". Центральная находится в Ташкенте, региональные — в Андижане, Самарканде и Бухаре.

2024-01-11T16:45+0500

2024-01-11T16:45+0500

2024-01-11T17:16+0500

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Качество бензина периодически проверяют на автозаправочных станциях по всей республике. Чаще всего контрольные пробы инициируют сами водители, которые жалуются на качество топлива или его недолив.Потребитель может обратиться по номерам горячей линии 95 889 05 51 и 71 200 02 86, а также написать в Telegram-бот Uzenergoinspeksiya_bot.На основании обращений специалисты проведут анализ бензина на обозначенных АЗС и составят заключение о его качестве. Если на автозаправке не выявили нарушений, то ей выдают "паспорт качества". По словам специалистов, с просьбой проверить качество топлива обращаются и сами АЗС."В лаборатории есть оборудование, в том числе определяющее октановое число автобензинов и цетановое число (показатель воспламеняемости) дизельного топлива. Несоответствие этих показателей норме влияет на работу двигателей и, конечно же, на экологию. Проверки проходят по национальным стандартам, разработанным с учетом международного опыта", — рассказали корреспонденту Sputnik в Инспекции по контролю за использованием нефтепродуктов и газа.Требования к характеристикам топлива, в частности, автобензина, прописаны в соответствующем постановлении Кабмина РУз. Так, в лаборатории его проверяют на норму по более 10 параметрам. Среди них такие показатели, как октановое число, давление насыщенных паров, массовая доля серы и кислорода, концентрация смол и другие."Беспрепятственно проверять показатели качества топлива на автозаправочных станциях по решению Кабинета Министров "Узэнергоинспекция" имеет право до 1 мая 2024 года", — рассказал начальник центральной контрольно-химической лаборатории "Узэнергоинспекции" Комилжон Каримов.Продлят ли данное решение на сегодняшний день неизвестно. Между тем специалист отмечает, что конкуренция среди АЗС подталкивает заправки к соблюдению установленных норм."Автозаправочные станции, предоставляющие качественные нефтепродукты, заинтересованы в большем количестве потребителей и продаже большего объема нефтепродуктов. Поэтому ежедневно к нам в лабораторию поступает 20-30 проб для анализа. АЗС следят за тем, чтобы покупаемые ими нефтепродукты были хорошего качества", — добавил Комилжон Каримов.С учетом ухудшающегося с каждым годом состояния воздуха в Узбекистане, необходимость контроля качества бензина критически возрастает. Что собой представляет эта проверка, сколько времени занимает этот процесс и может ли водитель попросить на АЗС предоставить "паспорт качества" – смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.

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узбекистан бензин качество проверка республика контрольно-химические лаборатории ташкент андижан самарканд бухара