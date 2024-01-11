https://uz.sputniknews.ru/20240111/uzbekistan-doma-mexribonlik-peredacha-agentstvo-sotszaschita-42001997.html
В Узбекистане дома Мехрибонлик передали Агентству соцзащиты
В Узбекистане дома Мехрибонлик передали Агентству соцзащиты
Цель передачи еще ряда учреждений в структуру Агентства — создание единой государственной политики и системы управления социальной защиты несовершеннолетних
2024-01-11T13:05+0500
2024-01-11T13:05+0500
2024-01-11T14:34+0500
узбекистан
социальная защита
несовершеннолетние
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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. В Узбекистане дома Мехрибонлик (дома Милосердия) с 1 января 2024 года переведены в систему Национального агентства социальной защиты, сообщает пресс-служба ведомства. В соответствии с Указом президента РУз "О комплексе мер по оказанию качественных социальных услуг и помощи населению, а также налаживанию системы их эффективного контроля" в систему Агентства перешли: Основная цель передачи всех этих учреждений в структуру Агентства — создание единой государственной политики и системы управления соцзащиты несовершеннолетних.
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узбекистан дома мехрибонлик передача агентство соцзащиты единая государственная политика
узбекистан дома мехрибонлик передача агентство соцзащиты единая государственная политика
В Узбекистане дома Мехрибонлик передали Агентству соцзащиты
13:05 11.01.2024 (обновлено: 14:34 11.01.2024)
Цель передачи еще ряда учреждений в структуру Агентства — создание единой государственной политики и системы управления социальной защиты несовершеннолетних.
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik.
В Узбекистане дома Мехрибонлик (дома Милосердия) с 1 января 2024 года переведены в систему Национального агентства социальной защиты, сообщает
пресс-служба ведомства.
В соответствии с Указом президента РУз "О комплексе мер по оказанию качественных социальных услуг и помощи населению, а также налаживанию системы их эффективного контроля" в систему Агентства перешли:
из министерства здравоохранения — Дома ребенка;
из системы министерства дошкольного и школьного образования — дома Мехрибонлик;
из системы органов исполнительной власти на местах — сектора по защите детей и семейные детские дома.
Основная цель передачи всех этих учреждений в структуру Агентства — создание единой государственной политики и системы управления соцзащиты несовершеннолетних.