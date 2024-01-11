https://uz.sputniknews.ru/20240111/uzbekistan-doma-mexribonlik-peredacha-agentstvo-sotszaschita-42001997.html

В Узбекистане дома Мехрибонлик передали Агентству соцзащиты

В Узбекистане дома Мехрибонлик передали Агентству соцзащиты

Цель передачи еще ряда учреждений в структуру Агентства — создание единой государственной политики и системы управления социальной защиты несовершеннолетних

2024-01-11T13:05+0500

2024-01-11T13:05+0500

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узбекистан

социальная защита

несовершеннолетние

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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. В Узбекистане дома Мехрибонлик (дома Милосердия) с 1 января 2024 года переведены в систему Национального агентства социальной защиты, сообщает пресс-служба ведомства. В соответствии с Указом президента РУз "О комплексе мер по оказанию качественных социальных услуг и помощи населению, а также налаживанию системы их эффективного контроля" в систему Агентства перешли: Основная цель передачи всех этих учреждений в структуру Агентства — создание единой государственной политики и системы управления соцзащиты несовершеннолетних.

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узбекистан дома мехрибонлик передача агентство соцзащиты единая государственная политика