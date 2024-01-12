В Минэкологии Узбекистана объяснили причины загрязнения воздуха в Ташкенте
15:10 12.01.2024 (обновлено: 16:23 12.01.2024)
© Sputnik / Авенир ДебердеевАвтомобильное движение в Ташкенте.
© Sputnik / Авенир Дебердеев
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Среди факторов, влияющих на загрязнение воздуха, специалисты называют, в том числе вырубку деревьев, строительство, автомобильные выхлопные газы.
ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Минэкологии Узбекистана объяснило причины загрязнения воздуха в Ташкенте, а также предложило ряд мер по снижению негативных последствий.
"Сегодня возрастающий уровень загрязнения атмосферного воздуха в крупных городах, в том числе в Ташкенте, связан с увеличением объемов выбросов от источников электрической и тепловой энергии и от автотранспорта, что требует разработки мер по их диверсификации", — говорится в сообщении.
На загрязнение атмосферного воздуха столицы влияют следующие факторы:
незаконная вырубка около 49 тысяч деревьев в период действия моратория;
проведение строительных работ без утверждения генеральных планов градостроительства. В частности, в Ташкенте, несмотря на то, что неоднократно объявлялся мораторий на строительные работы, они все еще продолжаются;
увеличение объема загрязняющих веществ, выбрасываемых транспортными средствами в атмосферный воздух. Экологический уровень транспортных средств по-прежнему зависит от качества используемого топлива и организации дорожного движения. Количество транспортных средств в республике стремительно растет, если в 2021 году было 3,14 млн, то в 2023 году их количество составило 4,6 млн (рост на 32%). В среднем за один день в Ташкенте передвигается 730 тыс. транспортных средств, от 160 тыс. до 300 тыс. транспортных средств въезжают из регионов. Автомобили, использующие бензин марки А-80, не соответствующий международным стандартам, выбрасывают в атмосферу больше вредных выбросов по сравнению с другими;
в результате роста спроса отраслей экономики и населения на энергоресурсы, возрастают объемы использования углеводородов, в том числе угля. Если в 2019 году было использовано 3,9 млн тонн угля, то в 2022 году это число достигло 5,3 млн тонн, а к концу 2023 года — 6,7 млн тонн. Это, в свою очередь, приводит к загрязнению окружающей среды, включая атмосферный воздух, почву и водные ресурсы;
использование мазута в качестве дополнительного топлива действующими теплоцентралями для централизованного теплоснабжения населения в осенне-зимний период вызывает резкое загрязнение атмосферного воздуха. По имеющимся данным, в декабре в 9-ти котельных 6-ти теплоцентралей Ташкента использовали 3 тыс. тонн мазутного топлива;
загрязнение воздуха Ташкента обусловлено направлением и скоростью ветра, температурой воздуха, солнечной радиацией, количеством и продолжительностью атмосферных осадков, температурными инверсиями (слой теплого воздуха, препятствующий диффузии смешанных частиц по вертикали) и другими природными факторами. Ташкент окружен горами, поэтому из-за того, что ветер не циркулирует, запыленный поток воздуха остается в городе и не может уйти естественным путем.
Минэкологии запланировало ряд работ по охране атмосферного воздуха.
"На промышленных предприятиях 1 и 2 категорий воздействия на окружающую среду будут установлены пылегазоочистные оборудования, проведена реконструкция и модернизация существующих. Также на данных территориях будут введены посты наблюдения за источниками загрязнения атмосферного воздуха, а для осуществления мониторинга окружающей среды будут установлены автоматические станции. Это в свою очередь позволит отслеживать, анализировать, устранять выбросы вредных веществ от промышленных предприятий и стабилизировать экологическую ситуацию за счет оцифровки экологических ситуаций", — уточняют в сообщении.
В целях снижения негативных последствий для атмосферного воздуха в Ташкенте предлагается осуществить следующие меры:
запрет на использование моторного топлива (бензин марки АИ-80) экологической категории ниже стандарта "Евро-4";
ограничение движения транспортных средств массой более 3,5 тонн, предназначенных для перевозки грузов в час пик (с 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 20.00) на территории города Ташкента, в целях уменьшения заторов на дорогах и обеспечения безопасности движения;
запрет на движение всех видов автотранспортных средств, выпущенных до 2010 года, предоставление льгот, преференций и субсидий владельцам автотранспортных средств при переходе на современные автотранспортные средства (электромобили);
введение в качестве эксперимента правил вождения автомобилей в "нечетные" и "четные" дни для оптимизации автомобильного движения с целью уменьшения пробок на автомагистралях;
организация зон, свободных от автотранспорта, на центральных улицах города;
перевод общественного транспорта на использование электрическим, газобаллонным топливом и другими альтернативными видами топлива, а также организация дорожной инфраструктуры;
объявление и соблюдение моратория на строительство всех видов объектов (кроме объектов социального и госзначения);
запрет на использование угля в промышленных целях в районах Ташкентской области, прилегающих к Ташкенту;
создание искусственных водоемов с целью обеспечения устойчивости микроклимата, положительно влияющего на качество атмосферного воздуха;
запрет на использование мазута в качестве резервного топлива на действующих в Ташкенте теплоцентралях;
создание "зеленого пояса" вокруг Ташкента с целью снижения скорости ветра, предотвращения миграции частиц почвы на основе научных и тщательно проработанных методов;
установка табло и мониторов, постоянно публикующих показатели качества атмосферного воздуха.
В настоящее время совместно с Международным общественным фондом "Zamin" в республике проводится работа по интеграции 8 автоматических метеостанций, на которых установлен проект по автоматизированной системе мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, в международный портал IQAir.
В частности, на I этапе в 2022 году полностью интегрированы 2 станции в Ташкенте, на II этапе в 2023 году — еще 6 станций (Сырдарьинская, Самаркандская, Сурхандарьинская, Хорезмская, Джизакская области и Каракалпакстан).
По состоянию на 11 января 2024 года информацию на международном портале предоставляют 8 станций. Помимо портала www.iqair.com, информация с этих станций также отражается на сайте monitoring.meteo.uz.
На III этапе планируется до конца 1-го полугодия 2024 года интегрировать еще 6 станций (в Ташкенте, Нурафшане, Андижане, Намангане, Фергане, Навои, Бухаре и Карши) и на завершающем этапе довести общее количество установленных станций по республике до 16.