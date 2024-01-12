https://uz.sputniknews.ru/20240112/minekologii-uzbekistan-prichiny-zagryazneniye-vozdux-tashkent-42016783.html

В Минэкологии Узбекистана объяснили причины загрязнения воздуха в Ташкенте

В Минэкологии Узбекистана объяснили причины загрязнения воздуха в Ташкенте

Среди факторов влияющих на загрязнение воздуха специалисты называют, в том числе вырубку деревьев, строительство, выхлопные газы

2024-01-12T15:10+0500

2024-01-12T15:10+0500

2024-01-12T16:23+0500

узбекистан

ташкент

экология

загрязнение

загрязнение воздуха

воздух

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ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Минэкологии Узбекистана объяснило причины загрязнения воздуха в Ташкенте, а также предложило ряд мер по снижению негативных последствий.На загрязнение атмосферного воздуха столицы влияют следующие факторы:Минэкологии запланировало ряд работ по охране атмосферного воздуха. В целях снижения негативных последствий для атмосферного воздуха в Ташкенте предлагается осуществить следующие меры:В настоящее время совместно с Международным общественным фондом "Zamin" в республике проводится работа по интеграции 8 автоматических метеостанций, на которых установлен проект по автоматизированной системе мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, в международный портал IQAir.В частности, на I этапе в 2022 году полностью интегрированы 2 станции в Ташкенте, на II этапе в 2023 году — еще 6 станций (Сырдарьинская, Самаркандская, Сурхандарьинская, Хорезмская, Джизакская области и Каракалпакстан).По состоянию на 11 января 2024 года информацию на международном портале предоставляют 8 станций. Помимо портала www.iqair.com, информация с этих станций также отражается на сайте monitoring.meteo.uz.На III этапе планируется до конца 1-го полугодия 2024 года интегрировать еще 6 станций (в Ташкенте, Нурафшане, Андижане, Намангане, Фергане, Навои, Бухаре и Карши) и на завершающем этапе довести общее количество установленных станций по республике до 16.

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