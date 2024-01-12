https://uz.sputniknews.ru/20240112/tashkentskaya-samarkandskaya-oblast-obnovleniye-gidroelektrostantsiya-42016197.html

В Ташкентской и Самаркандской областях обновят гидроэлектростанции

В Ташкентской и Самаркандской областях обновят гидроэлектростанции

На основании подписанного меморандума о взаимопонимании уже начата разработка технико-экономического обоснования проекта

2024-01-12T16:21+0500

2024-01-12T16:21+0500

2024-01-12T16:27+0500

узбекистан

южная корея

гэс

гидроэлектростанция

модернизация

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ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Южнокорейская компания заинтересована в модернизации пяти гидроэлектростанций, расположенных в Ташкентской и Самаркандской областях, общей мощностью около 30 МВт, сообщает ИА "Дунё".Этот и другие вопросы обсудили в посольстве Узбекистана в Южной Корее.В ходе встречи глава компании Жи Ин Хо рассказал о проведенной совместно с АО "Узбекгидроэнерго" работе по изучению текущего состояния существующих гидроэлектростанций, а также реализации перспективных проектов в сфере энергетики. По итогам переговоров в сентябре 2023 года стороны подписали меморандум о взаимопонимании. На основе данного документа компания начала разработку технико-экономического обоснования по модернизации пяти гидроэлектростанций в Ташкентской и Самаркандской областях.Были озвучены планы реализации пилотного проекта по модернизации одной узбекской ГЭС за счет грантовых средств Корейского агентства международного сотрудничества (КОИКА). В настоящее время совместно с АО "Узбекгидроэнерго" начата подготовка концепции для последующей подачи официальной заявки.В феврале текущего года южнокорейская делегация посетит Узбекистан для проведения очередных переговоров с АО "Узбекгидроэнерго", уточнили в сообщении.

узбекистан

южная корея

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ташкентская самаркандская область обновление гидроэлектростанция подписанный меморандум разработка технико-экономическое обоснование проект