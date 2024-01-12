https://uz.sputniknews.ru/20240112/tashkentskaya-samarkandskaya-oblast-obnovleniye-gidroelektrostantsiya-42016197.html
В Ташкентской и Самаркандской областях обновят гидроэлектростанции
В Ташкентской и Самаркандской областях обновят гидроэлектростанции
На основании подписанного меморандума о взаимопонимании уже начата разработка технико-экономического обоснования проекта
2024-01-12T16:21+0500
2024-01-12T16:21+0500
2024-01-12T16:27+0500
узбекистан
южная корея
гэс
гидроэлектростанция
модернизация
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ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Южнокорейская компания заинтересована в модернизации пяти гидроэлектростанций, расположенных в Ташкентской и Самаркандской областях, общей мощностью около 30 МВт, сообщает ИА "Дунё".Этот и другие вопросы обсудили в посольстве Узбекистана в Южной Корее.В ходе встречи глава компании Жи Ин Хо рассказал о проведенной совместно с АО "Узбекгидроэнерго" работе по изучению текущего состояния существующих гидроэлектростанций, а также реализации перспективных проектов в сфере энергетики. По итогам переговоров в сентябре 2023 года стороны подписали меморандум о взаимопонимании. На основе данного документа компания начала разработку технико-экономического обоснования по модернизации пяти гидроэлектростанций в Ташкентской и Самаркандской областях.Были озвучены планы реализации пилотного проекта по модернизации одной узбекской ГЭС за счет грантовых средств Корейского агентства международного сотрудничества (КОИКА). В настоящее время совместно с АО "Узбекгидроэнерго" начата подготовка концепции для последующей подачи официальной заявки.В феврале текущего года южнокорейская делегация посетит Узбекистан для проведения очередных переговоров с АО "Узбекгидроэнерго", уточнили в сообщении.
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ташкентская самаркандская область обновление гидроэлектростанция подписанный меморандум разработка технико-экономическое обоснование проект
ташкентская самаркандская область обновление гидроэлектростанция подписанный меморандум разработка технико-экономическое обоснование проект
В Ташкентской и Самаркандской областях обновят гидроэлектростанции
16:21 12.01.2024 (обновлено: 16:27 12.01.2024)
На основании подписанного меморандума о взаимопонимании уже начата разработка технико-экономического обоснования проекта.
ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik.
Южнокорейская компания заинтересована в модернизации пяти гидроэлектростанций, расположенных в Ташкентской и Самаркандской областях, общей мощностью около 30 МВт, сообщает ИА "Дунё"
.
Этот и другие вопросы обсудили в посольстве Узбекистана в Южной Корее.
В ходе встречи глава компании Жи Ин Хо рассказал о проведенной совместно с АО "Узбекгидроэнерго" работе по изучению текущего состояния существующих гидроэлектростанций, а также реализации перспективных проектов в сфере энергетики.
По итогам переговоров в сентябре 2023 года стороны подписали меморандум о взаимопонимании. На основе данного документа компания начала разработку технико-экономического обоснования по модернизации пяти гидроэлектростанций в Ташкентской и Самаркандской областях.
"Южнокорейские специалисты посетили Узбекистан в октябре и декабре 2023 года для определения основных параметров проекта. Они прорабатывают вопрос полной замены энергоблоков для повышения эффективности и обеспечения бесперебойной работы ГЭС. Наряду с этим также планируется организовать специальные учебные курсы для повышения квалификации узбекских энергетиков и инженеров", — говорится в сообщении.
Были озвучены планы реализации пилотного проекта по модернизации одной узбекской ГЭС за счет грантовых средств Корейского агентства международного сотрудничества (КОИКА). В настоящее время совместно с АО "Узбекгидроэнерго" начата подготовка концепции для последующей подачи официальной заявки.
В феврале текущего года южнокорейская делегация посетит Узбекистан для проведения очередных переговоров с АО "Узбекгидроэнерго", уточнили в сообщении.