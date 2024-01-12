https://uz.sputniknews.ru/20240112/uzbekistan-otmena-litsenziya-deyatelnost-42014738.html
В Узбекистане отменяют 22 вида лицензируемой деятельности
В Узбекистане отменяют 22 вида лицензируемой деятельности
А также будет внедрен специальный режим — "В бизнес без лицензии"
2024-01-12T12:58+0500
2024-01-12T12:58+0500
2024-01-12T13:17+0500
узбекистан
лицензия
документы
общество
бизнес
предпринимательство
туризм
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ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. С 1 марта 2024 года в Узбекистане отменяются 22 вида лицензируемой деятельности и разрешительных документов, сообщает Минюст.Это предусматривает указ президента "О мерах по сокращению обязательных требований, упрощению лицензионных и разрешительных процедур в сфере предпринимательства".Также с 1 марта 2024 года: Кроме того, отменяется порядок резервирования в Фонде безопасного туризма средств в эквиваленте $15 тыс. для осуществления туристической деятельности по направлению "выездной туризм" путем внедрения для туроператоров порядка обязательного страхования риска при возникновении чрезвычайных ситуаций. Документом также предусматривается, что с 1 марта 2024 года до 1 января 2025 года в порядке правового эксперимента будет внедрен специальный режим "В бизнес без лицензии". Он определяет переходный и адаптационный период до трех месяцев для начала деятельности по эксплуатации рентгеновского оборудования и осуществлению ветеринарных лабораторно-диагностических работ.
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узбекистан отмена вид лицензия деятельность внедрение специальный режим бизнес
узбекистан отмена вид лицензия деятельность внедрение специальный режим бизнес
В Узбекистане отменяют 22 вида лицензируемой деятельности
12:58 12.01.2024 (обновлено: 13:17 12.01.2024)
А также будет внедрен специальный режим — "В бизнес без лицензии".
ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik.
С 1 марта 2024 года в Узбекистане отменяются 22 вида лицензируемой деятельности и разрешительных документов, сообщает Минюст
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Это предусматривает указ президента "О мерах по сокращению обязательных требований, упрощению лицензионных и разрешительных процедур в сфере предпринимательства".
Также с 1 марта 2024 года:
юридические лица, в случае добровольной уплаты в течение пятнадцати дней 50% от размера суммы штрафа, наложенного на них за совершение правонарушений в сфере лицензирования разрешительных и уведомительных процедур в течение тридцати дней 70%, освобождаются от уплаты оставшейся части штрафа;
в процесс выдачи лицензии или документа разрешительного характера внедряется порядок дистанционной оценки соответствия претендентов требованиям и условиям лицензий и документов разрешительного характера с помощью средств видеосвязи;
субъекту предпринимательства разрешается указывать место жительства учредителя в качестве почтового адреса при его государственной регистрации или перерегистрации.
Кроме того, отменяется порядок резервирования в Фонде безопасного туризма средств в эквиваленте $15 тыс. для осуществления туристической деятельности по направлению "выездной туризм" путем внедрения для туроператоров порядка обязательного страхования риска при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Документом также предусматривается, что с 1 марта 2024 года до 1 января 2025 года в порядке правового эксперимента будет внедрен специальный режим "В бизнес без лицензии". Он определяет переходный и адаптационный период до трех месяцев для начала деятельности по эксплуатации рентгеновского оборудования и осуществлению ветеринарных лабораторно-диагностических работ.