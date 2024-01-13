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https://uz.sputniknews.ru/20240113/dzyudo-uzbekistan-turnir-portugaliya-42030274.html
Дзюдоисты Узбекистана примут участие в турнире в Португалии — состав команды
Дзюдоисты Узбекистана примут участие в турнире в Португалии — состав команды
В числе спортсменов, которые будут выступать в Португалии — Дилшод Баратов, Шарофиддин Болтабоев, Диёра Келдиёрова, Нилуфар Эрмаганбетова и другие
2024-01-13T16:32+0500
2024-01-13T16:32+0500
спорт
дзюдо
узбекистан
турнир
португалия
гран-при
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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Дзюдоисты Узбекистана примут участие в турнире в Одивелаше (Португалия), который пройдет с 26 по 28 января 2024 года, сообщает НОК.Это первый в новом сезоне турнир по дзюдо из серии Гран-при. Узбекистан на этом международном соревновании представят 18 дзюдоистов:мужчины:-60 кг: Дилшод Баратов-66 кг: Мухриддин Тиловов-73 кг: Обидхон Нуъмонов-81 кг: Нурбек Муртазоев-81 кг: Шарофиддин Болтабоев-90 кг: Давлат Бобонов-100 кг: Рустам Шорахматов+100 кг: Шохрух Бахтиёровженщины:-48 кг: Халима Курбонова-52 кг: Диёра Келдиёрова-52 кг: Сита Кадамбоева-57 кг: Шукуржон Аминова-57 кг: Нилуфар Эрмаганбетова-63 кг: Севинч Исокова-70 кг: Шохиста Назарова-70 кг: Гулноза Матниёзова-78 кг: Ирисхон Курбонбоева+78 кг: Рината Илматова.В настоящее время дзюдоисты находятся на учебно-тренировочных сборах в городе Миттерзилль (Австрия). Затем с 15 по 23 января тренировки продолжатся в немецком Мюнхене и 24 января спортсмены отправятся в Одивелаш, говорится в сообщении.
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дзюдоисты дзюдо узбекистан участие турнир португалия спортсмены дилшод баратов шарофиддин болтабоев диёра келдиёрова нилуфар эрмаганбетова
дзюдоисты дзюдо узбекистан участие турнир португалия спортсмены дилшод баратов шарофиддин болтабоев диёра келдиёрова нилуфар эрмаганбетова

Дзюдоисты Узбекистана примут участие в турнире в Португалии — состав команды

16:32 13.01.2024
© НОКДиера Келдиерова завоевала свою первую золотую медаль на XIX Азиатских играх Ханчжоу-2022. Архивное фото
Диера Келдиерова завоевала свою первую золотую медаль на XIX Азиатских играх Ханчжоу-2022. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.01.2024
© НОК
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В числе спортсменов, которые будут выступать в Португалии — Дилшод Баратов, Шарофиддин Болтабоев, Диёра Келдиёрова, Нилуфар Эрмаганбетова и другие.
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Дзюдоисты Узбекистана примут участие в турнире в Одивелаше (Португалия), который пройдет с 26 по 28 января 2024 года, сообщает НОК.
Это первый в новом сезоне турнир по дзюдо из серии Гран-при.
Узбекистан на этом международном соревновании представят 18 дзюдоистов:
мужчины:

-60 кг: Дилшод Баратов
-66 кг: Мухриддин Тиловов
-73 кг: Обидхон Нуъмонов
-81 кг: Нурбек Муртазоев
-81 кг: Шарофиддин Болтабоев
-90 кг: Давлат Бобонов
-100 кг: Рустам Шорахматов
+100 кг: Шохрух Бахтиёров
женщины:

-48 кг: Халима Курбонова
-52 кг: Диёра Келдиёрова
-52 кг: Сита Кадамбоева
-57 кг: Шукуржон Аминова
-57 кг: Нилуфар Эрмаганбетова
-63 кг: Севинч Исокова
-70 кг: Шохиста Назарова
-70 кг: Гулноза Матниёзова
-78 кг: Ирисхон Курбонбоева
+78 кг: Рината Илматова.
© НОК УзбекистанаДзюдоисты Узбекистана примут участие в турнире в Португалии
Дзюдоисты Узбекистана примут участие в турнире в Португалии - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.01.2024
Дзюдоисты Узбекистана примут участие в турнире в Португалии
© НОК Узбекистана
© НОК УзбекистанаДзюдоисты Узбекистана примут участие в турнире в Португалии
Дзюдоисты Узбекистана примут участие в турнире в Португалии - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.01.2024
Дзюдоисты Узбекистана примут участие в турнире в Португалии
© НОК Узбекистана
В настоящее время дзюдоисты находятся на учебно-тренировочных сборах в городе Миттерзилль (Австрия).
Затем с 15 по 23 января тренировки продолжатся в немецком Мюнхене и 24 января спортсмены отправятся в Одивелаш, говорится в сообщении.
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