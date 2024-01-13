https://uz.sputniknews.ru/20240113/dzyudo-uzbekistan-turnir-portugaliya-42030274.html

Дзюдоисты Узбекистана примут участие в турнире в Португалии — состав команды

Дзюдоисты Узбекистана примут участие в турнире в Португалии — состав команды

В числе спортсменов, которые будут выступать в Португалии — Дилшод Баратов, Шарофиддин Болтабоев, Диёра Келдиёрова, Нилуфар Эрмаганбетова и другие

2024-01-13T16:32+0500

2024-01-13T16:32+0500

2024-01-13T16:32+0500

спорт

дзюдо

узбекистан

турнир

португалия

гран-при

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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Дзюдоисты Узбекистана примут участие в турнире в Одивелаше (Португалия), который пройдет с 26 по 28 января 2024 года, сообщает НОК.Это первый в новом сезоне турнир по дзюдо из серии Гран-при. Узбекистан на этом международном соревновании представят 18 дзюдоистов:мужчины:-60 кг: Дилшод Баратов-66 кг: Мухриддин Тиловов-73 кг: Обидхон Нуъмонов-81 кг: Нурбек Муртазоев-81 кг: Шарофиддин Болтабоев-90 кг: Давлат Бобонов-100 кг: Рустам Шорахматов+100 кг: Шохрух Бахтиёровженщины:-48 кг: Халима Курбонова-52 кг: Диёра Келдиёрова-52 кг: Сита Кадамбоева-57 кг: Шукуржон Аминова-57 кг: Нилуфар Эрмаганбетова-63 кг: Севинч Исокова-70 кг: Шохиста Назарова-70 кг: Гулноза Матниёзова-78 кг: Ирисхон Курбонбоева+78 кг: Рината Илматова.В настоящее время дзюдоисты находятся на учебно-тренировочных сборах в городе Миттерзилль (Австрия). Затем с 15 по 23 января тренировки продолжатся в немецком Мюнхене и 24 января спортсмены отправятся в Одивелаш, говорится в сообщении.

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