Дзюдоисты Узбекистана примут участие в турнире в Португалии — состав команды
© НОКДиера Келдиерова завоевала свою первую золотую медаль на XIX Азиатских играх Ханчжоу-2022. Архивное фото
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В числе спортсменов, которые будут выступать в Португалии — Дилшод Баратов, Шарофиддин Болтабоев, Диёра Келдиёрова, Нилуфар Эрмаганбетова и другие.
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Дзюдоисты Узбекистана примут участие в турнире в Одивелаше (Португалия), который пройдет с 26 по 28 января 2024 года, сообщает НОК.
Это первый в новом сезоне турнир по дзюдо из серии Гран-при.
Узбекистан на этом международном соревновании представят 18 дзюдоистов:
мужчины:
-60 кг: Дилшод Баратов
-66 кг: Мухриддин Тиловов
-73 кг: Обидхон Нуъмонов
-81 кг: Нурбек Муртазоев
-81 кг: Шарофиддин Болтабоев
-90 кг: Давлат Бобонов
-100 кг: Рустам Шорахматов
+100 кг: Шохрух Бахтиёров
-60 кг: Дилшод Баратов
-66 кг: Мухриддин Тиловов
-73 кг: Обидхон Нуъмонов
-81 кг: Нурбек Муртазоев
-81 кг: Шарофиддин Болтабоев
-90 кг: Давлат Бобонов
-100 кг: Рустам Шорахматов
+100 кг: Шохрух Бахтиёров
женщины:
-48 кг: Халима Курбонова
-52 кг: Диёра Келдиёрова
-52 кг: Сита Кадамбоева
-57 кг: Шукуржон Аминова
-57 кг: Нилуфар Эрмаганбетова
-63 кг: Севинч Исокова
-70 кг: Шохиста Назарова
-70 кг: Гулноза Матниёзова
-78 кг: Ирисхон Курбонбоева
+78 кг: Рината Илматова.
-48 кг: Халима Курбонова
-52 кг: Диёра Келдиёрова
-52 кг: Сита Кадамбоева
-57 кг: Шукуржон Аминова
-57 кг: Нилуфар Эрмаганбетова
-63 кг: Севинч Исокова
-70 кг: Шохиста Назарова
-70 кг: Гулноза Матниёзова
-78 кг: Ирисхон Курбонбоева
+78 кг: Рината Илматова.
Дзюдоисты Узбекистана примут участие в турнире в Португалии
Дзюдоисты Узбекистана примут участие в турнире в Португалии
В настоящее время дзюдоисты находятся на учебно-тренировочных сборах в городе Миттерзилль (Австрия).
Затем с 15 по 23 января тренировки продолжатся в немецком Мюнхене и 24 января спортсмены отправятся в Одивелаш, говорится в сообщении.