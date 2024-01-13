https://uz.sputniknews.ru/20240113/karakalpakstan-brakoner-buxarskiy-olen-42031139.html

В Каракалпакстане задержали убийцу бухарского оленя

В Каракалпакстане задержали убийцу бухарского оленя

Специалисты оценили ущерб, нанесенный животному миру. Сейчас ведется следствие

2024-01-13T17:49+0500

2024-01-13T17:49+0500

2024-01-13T17:49+0500

каракалпакстан

олень

бухарский олень

браконьеры

ущерб

следствие

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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Браконьера незаконно охотившегося на бухарского оленя, занесенного в Красную книгу Узбекистана и Красный список МСОП, задержали в ходе рейда на территории махалли "Бийбазар" Берунийского района, сообщает Минэкологии.Ущерб, нанесенный животному миру, составил 1 миллиард 20 миллионов сумов.В настоящее время ведется следствие.

каракалпакстан

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