https://uz.sputniknews.ru/20240113/karakalpakstan-brakoner-buxarskiy-olen-42031139.html
В Каракалпакстане задержали убийцу бухарского оленя
В Каракалпакстане задержали убийцу бухарского оленя
Специалисты оценили ущерб, нанесенный животному миру. Сейчас ведется следствие
2024-01-13T17:49+0500
2024-01-13T17:49+0500
2024-01-13T17:49+0500
каракалпакстан
олень
бухарский олень
браконьеры
ущерб
следствие
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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Браконьера незаконно охотившегося на бухарского оленя, занесенного в Красную книгу Узбекистана и Красный список МСОП, задержали в ходе рейда на территории махалли "Бийбазар" Берунийского района, сообщает Минэкологии.Ущерб, нанесенный животному миру, составил 1 миллиард 20 миллионов сумов.В настоящее время ведется следствие.
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каракалпакстан убийца баконьер бухарский олень специалисты ущерб животный мир следствие
каракалпакстан убийца баконьер бухарский олень специалисты ущерб животный мир следствие
В Каракалпакстане задержали убийцу бухарского оленя
Специалисты оценили ущерб, нанесенный животному миру. Сейчас ведется следствие.
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik.
Браконьера незаконно охотившегося на бухарского оленя, занесенного в Красную книгу Узбекистана и Красный список МСОП, задержали в ходе рейда на территории махалли "Бийбазар" Берунийского района, сообщает Минэкологии
.
"Очередное рейдовое мероприятие было проведено Министерством экологии Республики Каракалпакстан совместно с прокуратурой республики, Нижнеамударьинским государственным биосферным заповедником и ОВД Берунийского района", — говорится в сообщении.
Ущерб, нанесенный животному миру, составил 1 миллиард 20 миллионов сумов.
В настоящее время ведется следствие.