https://uz.sputniknews.ru/20240113/mirziyoyev-porucheniye-peresmotr-sistema-voyenno-patrioticheskoye-vospitaniye-42026413.html

Мирзиёев поручил пересмотреть систему военно-патриотического воспитания

Мирзиёев поручил пересмотреть систему военно-патриотического воспитания

Этот и другие вопросы рассмотрели на состоявшемся расширенном заседании Совета безопасности с участием Шавката Мирзиёева

2024-01-13T10:10+0500

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узбекистан

заседание

президент

шавкат мирзиёев

вооруженные силы

молодежь

реформы

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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Накануне состоялось расширенное заседание Совета безопасности, посвященное итогам деятельности Вооруженных Сил и военно-административных секторов в 2023 году и задачам на ближайшую перспективу. Оно прошло под председательством президента РУз Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба главы государства.Президент проанализировал результаты проведенной в 2023 году работы по дальнейшему укреплению обороноспособности страны и развитию Вооруженных Сил.Дана критическая оценка деятельности министерств и ведомств, органов государственной власти на местах в данном направлении, заслушаны доклады ответственных руководителей.Обсуждены вопросы совершенствования системы патриотического воспитания военнослужащих и молодежи, дальнейшего развития национальной армии и укрепления обороноспособности страны, повышения эффективности работы военно-административных секторов и оборонно-промышленного комплекса.Особо подчеркнуто, что в условиях глобализации и нарастающей борьбы за умы и сердца людей, прежде всего подрастающего поколения, возрастают роль и значение военно-патриотического воспитания.В связи с этим глава государства дал конкретные поручения по пересмотру системы военно-патриотического воспитания. Отметил важность вовлечения юношей и девушек в процесс реформ в стране, создания условий для реализации их интеллектуального и творческого потенциала.Как отмечалось в ходе заседания, в настоящее время на базе современной инфраструктуры Вооруженных Сил и моноцентров организована работа по воспитанию молодежи в духе военного патриотизма. Глава государства отметил необходимость расширения этих мероприятий, наладив обучение востребованным профессиям и оказанию молодежи поддержки в виде субсидий для начала трудовой деятельности.Также поставлена задача усилить военно-патриотические мероприятия в медиапространстве в целях укрепления гражданской позиции молодежи.Рассмотрели также вопросы укрепления оборонной мощи страны, повышения боеспособности войск, а также развития военной науки. Президент поставил задачи по дальнейшему совершенствованию системы боевой готовности на основе инновационных и научных подходов, внедрению современных военных и научных разработок по обмену информацией и принятию решений.На заседании подчеркнуто, что информационная и кибербезопасность останутся важными задачами в сфере обеспечения национальной безопасности страны.В данном контексте указано на необходимость ускорения цифровизации Вооруженных Сил и правоохранительных органов, объединения всех информационных ресурсов министерств и ведомств в единое безопасное информационное пространство.Определены первостепенные задачи организации системной работы в национальной армии и среди населения по повышению бдительности и цифровой культуры в сфере кибербезопасности.На заседании также обозначили актуальные задачи по дальнейшему развитию оборонно-промышленного комплекса, совершенствованию системы охраны государственной границы, обеспечению общественной безопасности, а также повышению эффективности работы по прогнозированию и мониторингу чрезвычайных ситуаций, предупреждению аварий и техногенных катастроф.Президент подчеркнул, что социальная поддержка и забота о военнослужащих и их семьях останется важным направлением государственной политики.В завершение заседания Шавкат Мирзиёев сердечно поздравил всех военнослужащих и народ Узбекистана с 32-й годовщиной образования Вооруженных Сил и Днем защитников Родины, а также выразил свои наилучшие пожелания.

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президент поручение пересмотр система военно-патриотическое воспитание расширенное заседание совет безопасности шавкат мирзиёев