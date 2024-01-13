https://uz.sputniknews.ru/20240113/naseleniye-region-uzbekistan-2023-42029008.html

Сколько человек проживает в регионах Узбекистана

Сколько человек проживает в регионах Узбекистана

По данным Агентства статистики, в республике по состоянию на 1 января 2024 года постоянное население составляет 36,8 млн человек

2024-01-13T13:35+0500

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инфографика

узбекистан

население

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Одни из самых густонаселенных областей страны — Самаркандская и Ферганская, каждая насчитывает более 4 млн человек.Менее населенная — Сырдарьинская. Здесь проживают 0,914 млн человек.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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