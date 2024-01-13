https://uz.sputniknews.ru/20240113/naseleniye-region-uzbekistan-2023-42029008.html
Сколько человек проживает в регионах Узбекистана
Сколько человек проживает в регионах Узбекистана
По данным Агентства статистики, в республике по состоянию на 1 января 2024 года постоянное население составляет 36,8 млн человек
2024-01-13T13:35+0500
2024-01-13T13:35+0500
2024-01-13T13:35+0500
инфографика
узбекистан
население
регион
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Одни из самых густонаселенных областей страны — Самаркандская и Ферганская, каждая насчитывает более 4 млн человек.Менее населенная — Сырдарьинская. Здесь проживают 0,914 млн человек.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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регион узбекистан население агентство статистики республика состояние 1 января 2024 год
регион узбекистан население агентство статистики республика состояние 1 января 2024 год
Сколько человек проживает в регионах Узбекистана
По данным Агентства статистики, в республике по состоянию на 1 января 2024 года постоянное население составляет 36,8 млн человек.
Одни из самых густонаселенных областей страны — Самаркандская и Ферганская, каждая насчитывает более 4 млн человек.
Менее населенная — Сырдарьинская. Здесь проживают 0,914 млн человек.
Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан
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