https://uz.sputniknews.ru/20240113/svo-rossiyskiye-voyennyye-primeneniye-robot-dostavschik-boyepripasy-42031697.html
СВО: российские военные применяют робота-доставщика боеприпасов
СВО: российские военные применяют робота-доставщика боеприпасов
Основные его задачи — доставка боеприпасов и продуктов питания, в частности, робот подвозит мины для минометных расчетов
2024-01-13T18:21+0500
2024-01-13T18:21+0500
2024-01-13T18:21+0500
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боеприпасы
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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Военные РФ впервые в мире в боевых условиях применяют в зоне СВО в Луганской Народной Республике робота-доставщика боеприпасов "Черепаха". Об этом рассказал гендиректор компании-разработчика робота "Арго" Константин Багдасаров в рамках форума "Плечом к плечу", сообщает РИА Новости.Он уточнил, что грузоподъемность робота, действующего сейчас на фронте, составляет 500 кг. Дальность действия опытного образца — пять километров.Багдасаров уточнил, что робот "Черепаха" электрический, поэтому не создает акустического шума и не "светится" в тепловом диапазоне. Из-за его относительно небольших габаритов (высота корпуса около метра) обнаружить его визуально также проблематично.Робот получил рабочее название "Черепаха" из-за ограничений скорости, так как комплекс создавался для сопровождения пеших военнослужащих, объяснил Багдасаров. Максимальная скорость аппарата — до 10 километров в час.Он также отметил, что робот может следовать за радиометкой, которую несет на себе старший пешей группы солдат.Компания "Арго" в настоящее время создает новые версии роботов "Черепаха" с учетом боевой эксплуатации. Они оснащены спутниковой связью, лидарами для сканирования местности, а также электронными картами местности. Новые машины будут больше по размеру и на разных шасси — как на колесном, так и на гусеничном.
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сво российские военные робот-доставщик боеприпасы задачи доставка продукты питания робот мины минометные расчеты
сво российские военные робот-доставщик боеприпасы задачи доставка продукты питания робот мины минометные расчеты
СВО: российские военные применяют робота-доставщика боеприпасов
Основные его задачи — доставка боеприпасов и продуктов питания, в частности, робот подвозит мины для минометных расчетов.
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik.
Военные РФ впервые в мире в боевых условиях применяют в зоне СВО в Луганской Народной Республике робота-доставщика боеприпасов "Черепаха". Об этом рассказал гендиректор компании-разработчика робота "Арго" Константин Багдасаров в рамках форума "Плечом к плечу", сообщает РИА Новости
.
"Первый опытный образец робота "Черепаха" сейчас работает в Луганской Народной Республике на линии боевого соприкосновения в одном из подразделений российской группировки войск. Основные его задачи — доставка боеприпасов и продуктов питания, в частности, робот подвозит мины для минометных расчетов. Военные довольны разработкой", — рассказал гендиректор.
Он уточнил, что грузоподъемность робота, действующего сейчас на фронте, составляет 500 кг. Дальность действия опытного образца — пять километров.
Багдасаров уточнил, что робот "Черепаха" электрический, поэтому не создает акустического шума и не "светится" в тепловом диапазоне. Из-за его относительно небольших габаритов (высота корпуса около метра) обнаружить его визуально также проблематично.
Робот получил рабочее название "Черепаха" из-за ограничений скорости, так как комплекс создавался для сопровождения пеших военнослужащих, объяснил Багдасаров. Максимальная скорость аппарата — до 10 километров в час.
Он также отметил, что робот может следовать за радиометкой, которую несет на себе старший пешей группы солдат.
Компания "Арго" в настоящее время создает новые версии роботов "Черепаха" с учетом боевой эксплуатации. Они оснащены спутниковой связью, лидарами для сканирования местности, а также электронными картами местности. Новые машины будут больше по размеру и на разных шасси — как на колесном, так и на гусеничном.