https://uz.sputniknews.ru/20240113/tashkent-kafye-pojar-postradavshiye-42028390.html

В одном из кафе в Ташкенте произошел пожар — есть пострадавшие

В одном из кафе в Ташкенте произошел пожар — есть пострадавшие

Пожар произошел в Мирабадском районе по улице Сарыкуль, недалеко от сквера имени Гейдара Алиева

2024-01-13T12:10+0500

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ташкент

пожар

мирабадский район

кафе

мчс

мчс узбекистана

пострадавшие

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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Сообщение о пожаре в одном из кафе, расположенном по улице Сарыкуль в Мирабадском районе Ташкента поступило в субботу в 9.39, сообщает МЧС РУз.На место прибыли 5 пожарно-спасательных расчетов. Пожар локализовали в 10.06 и потушили в 10.35. Огонь повредил потолок и крышу кафе на площади около 150-200 квадратных метров. По предварительной информации, в результате пожара пострадали трое граждан, их госпитализировали. Причина возгорания и размер ущерба устанавливаются.

ташкент

мирабадский район

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