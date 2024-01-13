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В одном из кафе в Ташкенте произошел пожар — есть пострадавшие
В одном из кафе в Ташкенте произошел пожар — есть пострадавшие
Пожар произошел в Мирабадском районе по улице Сарыкуль, недалеко от сквера имени Гейдара Алиева
2024-01-13T12:10+0500
2024-01-13T12:10+0500
2024-01-13T12:18+0500
ташкент
пожар
мирабадский район
кафе
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пострадавшие
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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Сообщение о пожаре в одном из кафе, расположенном по улице Сарыкуль в Мирабадском районе Ташкента поступило в субботу в 9.39, сообщает МЧС РУз.На место прибыли 5 пожарно-спасательных расчетов. Пожар локализовали в 10.06 и потушили в 10.35. Огонь повредил потолок и крышу кафе на площади около 150-200 квадратных метров. По предварительной информации, в результате пожара пострадали трое граждан, их госпитализировали. Причина возгорания и размер ущерба устанавливаются.
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ташкент кафе пожар пострадавшие мирабадский район улица сарыкуль сквер имени гейдара алиева
ташкент кафе пожар пострадавшие мирабадский район улица сарыкуль сквер имени гейдара алиева
В одном из кафе в Ташкенте произошел пожар — есть пострадавшие
12:10 13.01.2024 (обновлено: 12:18 13.01.2024)
Пожар произошел в Мирабадском районе по улице Сарыкуль, недалеко от сквера имени Гейдара Алиева.
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik.
Сообщение о пожаре в одном из кафе, расположенном по улице Сарыкуль в Мирабадском районе Ташкента поступило в субботу в 9.39, сообщает МЧС РУз
.
На место прибыли 5 пожарно-спасательных расчетов. Пожар локализовали в 10.06 и потушили в 10.35.
Огонь повредил потолок и крышу кафе на площади около 150-200 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате пожара пострадали трое граждан, их госпитализировали.
Причина возгорания и размер ущерба устанавливаются.