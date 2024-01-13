https://uz.sputniknews.ru/20240113/v-tashkente-vremenno-perekroyut-neskolko-tsentralnyx-ulits--karta-42029665.html
В Ташкенте временно перекроют несколько центральных улиц — карта
В Ташкенте временно перекроют несколько центральных улиц — карта
В связи с проведением массового забега в выходные в столице для движения закроют несколько улиц
2024-01-13T14:55+0500
2024-01-13T14:55+0500
2024-01-13T15:00+0500
ташкент
улица
перекрытие движения
забег
транспорт
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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. В Ташкенте 13 и 14 января временно ограничат движение транспорта на нескольких центральных улицах, сообщает городская администрация.Причина — проведение массового забега "Я — победитель".Так, с 13.00 13 января до 11.00 14 января перекроют:улицу Афросиаб — от пересечения с проспектом Ислама Каримова до пересечения с улицей Бешагач;с 6.30 до 11.00 14 января перекроют:улицы Ойбек, Нукус и Абдулла Кадыри — от пересечения с улицей Афросиаб до пересечения с улицей Ислама Каримова.
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ташкент перекрытие центральная улица карта проведение массовый забег выходные столица движение транспорт
ташкент перекрытие центральная улица карта проведение массовый забег выходные столица движение транспорт
В Ташкенте временно перекроют несколько центральных улиц — карта
14:55 13.01.2024 (обновлено: 15:00 13.01.2024)
В связи с проведением массового забега в выходные в столице для движения закроют несколько улиц.
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik.
В Ташкенте 13 и 14 января временно ограничат движение транспорта на нескольких центральных улицах, сообщает городская администрация
.
Причина — проведение массового забега "Я — победитель".
Так, с 13.00 13 января до 11.00 14 января перекроют:
улицу Афросиаб — от пересечения с проспектом Ислама Каримова до пересечения с улицей Бешагач;
с 6.30 до 11.00 14 января перекроют:
улицы Ойбек, Нукус и Абдулла Кадыри — от пересечения с улицей Афросиаб до пересечения с улицей Ислама Каримова.