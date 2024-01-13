https://uz.sputniknews.ru/20240113/v-tashkente-vremenno-perekroyut-neskolko-tsentralnyx-ulits--karta-42029665.html

В Ташкенте временно перекроют несколько центральных улиц — карта

В Ташкенте временно перекроют несколько центральных улиц — карта

В связи с проведением массового забега в выходные в столице для движения закроют несколько улиц

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ташкент

улица

перекрытие движения

забег

транспорт

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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. В Ташкенте 13 и 14 января временно ограничат движение транспорта на нескольких центральных улицах, сообщает городская администрация.Причина — проведение массового забега "Я — победитель".Так, с 13.00 13 января до 11.00 14 января перекроют:улицу Афросиаб — от пересечения с проспектом Ислама Каримова до пересечения с улицей Бешагач;с 6.30 до 11.00 14 января перекроют:улицы Ойбек, Нукус и Абдулла Кадыри — от пересечения с улицей Афросиаб до пересечения с улицей Ислама Каримова.

ташкент

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